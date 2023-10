Modne i otulające szaliki na zimę. Są hitem tego sezonu

Spódnica to ponadczasowy i bardzo uniwersalny element garderoby, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Panie po 50. roku życia szczególnie cenią sobie modele o luźniejszym fasonie i długości midi. Potrafią one bowiem genialne wydobyć piękno, a przy tym zakryć ewentualne mankamenty sylwetki.

Ponadto sprawdzą się na wiele okazji - do pracy, na wieczorne wyjście do restauracji, do teatru, kina czy nawet na spacer. Dodatkowo możesz zestawić je zarówno ze szpilkami, botkami, kozakami, a nawet sneakersami. Na które modele dostępne w sieciówkach i butikach dojrzałe kobiety powinny szczególnie zwrócić uwagę? Oto kilka ultramodnych i dodających wdzięku fasonów.

Zdjęcie Zdobienia w postaci guzików na spódnicy potrafią zamaskować ewentualne mankamenty sylwetki / East News

Spódnice ołówkowe dla kobiet po pięćdziesiątce

Jednym z najczęściej wybieranych przez kobiety po pięćdziesiątce spódnic są te o kroju ołówkowym - warto mieć chociaż jedną sztukę tego ponadczasowego modelu w swojej szafie. Odpowiednio skrojone i dopasowane do sylwetki w okolicy bioder sprawdzą się do pracy lub na ważniejsze spotkania.

Ołówkowa spódnica o długości midi w stonowanym odcieniu - czerni, brązie, beżu, granacie czy graficie z pewnością zagości w garderobie przez wiele lat. Zestawiona z krótszą koszulą, sweterkiem czy bluzką zdobioną falbankami stworzy niezwykle elegancką stylizację. Ponadto bardzo modny w tym sezonie model ołówkowy z dwoma rzędami guzików, będzie w stanie zakryć odstający brzuch i pięknie wymodeluje sylwetkę.

Zdjęcie Ołówkowa spódnica to klasyczny i ponadczasowy model, który zdecydowanie warto mieć w swojej szafie / East News

Spódnice z wiązaniem i wysokim stanem dla kobiet po pięćdziesiątce

Ciekawym modelem dla dojrzałych pań będzie także spódnica z wysokim staniem, za kolano, z wiązaniem z przodu. Taki fason podobnie jak spódnica zdobiona guzikami jest w stanie wyszczuplić i zakryć wszelkie jej mankamenty. Ponadto optycznie wydłuży sylwetkę, a wykonana z grubszej dzianiny posłuży również w chłodniejsze dni zimą. Zestawiona z kozakami na obcasie z szerszą cholewką stworzy niezwykle stylowy outfit.

Zdjęcie Efektowne wiązania lub marszczenia przy spódnica działają sylwetce na korzyść / East News

Trapezowe spódnice dla kobiet po pięćdziesiątce

Kolejną ciekawą opcją jest trapezowa, dzianinowa lub wykonana z cieńszego materiału spódnica - oczywiście w długości sięgającej za kolano czy nawet do kostek. Tego typu fasony będą królowały przez tegoroczną jesień oraz zbliżającą się wielkimi krokami zimę. Trapezowa spódnica odciągnie uwagę od szerszych bioder i ud, a jednocześnie doda wdzięku. Jeszcze ciekawszym wariantem jest model z rozcięciem z przodu lub z tyłu. Możesz nosić do niej mokasyny, sztyblety jak i botki czy kozaki. Jeśli chodzi o górne części garderoby, najlepiej zestawić ją ze sweterkiem czy bluzką o krótszym kroju.

Satynowe spódnice midi dla kobiet po pięćdziesiątce

Spódnica w stylu piżamowym dla kobiet w średnim wieku? U wielu pań z pewnością wzbudzi to wiele wątpliwości jednak przekonujemy, że warto ją zmierzyć i przekonać się, jak doskonale może się prezentować. Spódnice typu "slip skirt" wykonane są z satyny i potrafią zrobić fenomenalne wrażenie. Mają luźny fason, więc bardzo korzystnie działają na wygląd sylwetki, a ich lekkość oraz zwiewność sprawią, że będziesz czuć się w niej komfortowo - nawet w sezonie jesienno-zimowym.

Zdjęcie Spódnice "slip skirt" są zdecydowanie hitem tego sezonu / East News

Oczywiście w chłodne dni najlepiej założyć do niej grubsze, czarne rajstopy, a także ciepłe botki czy kozaki. Dodatkowo satynową spódnice dobrze będzie zestawić z cienkim golfem czy lekkim, krótszym kardiganem. W przypadku "slip skirt" zdecydowanie warto poeksperymentować z barwami. Projektanci polecają kolor szampański, burgundowy, ciepły brąz, karmel oraz klasyczną czerń. Delikatny połysk i luksusowa faktura piżamowych spódnic z pewnością sprawią, że wiele kobiet w średnim wieku będzie nimi zachwycona.