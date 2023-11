Kurtki na srogą zimę kupisz już za mniej niż 100 zł. Oto modne fasony z popularnych sklepów

Dżinsy skinny odchodzą do lamusa. I dobrze! Oto pięć najmodniejszych sposobów na dżins

Chcąc mieć w swojej szafie kurtkę na mroźne dni, które zapewni ciepło i będzie pasować do wielu stylizacji, trzeba zwykle wydać ogromną sumę pieniędzy. Dni są coraz chłodniejsze, a na wyprzedaże trzeba będzie poczekać jeszcze do końca grudnia. Wiele osób w takich sytuacjach wybiera się w poszukiwaniu zimowych kurtek do second handów, jednak tam nie zawsze uda się znaleźć coś idealnego pod względem rozmiaru czy kroju.

Ponadto niektórzy sceptycznie podchodzą do noszenia już używanych ubrań. Gdzie można dostać odzienie wierzchnie za znacznie mniejszą kwotę niż w popularnych sieciówkach? Najlepiej odwiedzić supermarkety i sklepy oferujące odzież w atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy ultramodne i tanie modele kurtek na srogą zimę, dostępne w aktualnej ofercie sieci sklepów Action, Lidl, Kik oraz Sinsay.



Tanie kurtki na zimę z Lidla

Odzież z Lidla chwali sobie mnóstwo osób. W ofercie na jesień oraz zimę poza piżamami, spodniami czy swetrami nie mogło oczywiście zabraknąć ciepłych kurtek. Dostępne są obecnie modne, ocieplane, modele - zarówno te sportowe przeznaczone np. na narty jak i dłuższe, do codziennych stylizacji.

Dziecięce i młodzieżowe, o właściwościach wiatroszczelnych, wodoszczelnych i chroniących przez mrozem dostaniemy tam już od 59 zł, a damskie czy męskie od 179 zł. Dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, więc z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Zdjęcie W ofercie Lidla obecnie dostępne są przeróżne kurtki narciarskie / 123RF/PICSEL

Tanie kurtki na zimę z Action

Kurtki dla pań oraz panów na zimę możemy dostać także w atrakcyjnej cenie w sieci sklepów Action. Wybór jest tam nieco mniejszy niż w Lidlu, jednak w ofercie znajdują się klasyczne, pikowane modele w stonowanych barwach. Zimowa damska kurtka z kapturem kosztuje tam od 57,95 do 79,95 zł.

Tanie kurtki na zimę z Sinsay

W poszukiwaniu modnej, a zarazem ciepłej kurtki na zimę z pewnością warto także wybrać się do jednego ze sklepów Sinsay. Wybór jest tam ogromny - dostępne są ocieplane kurtki o fasonach krótszych jak i dłuższych, pikowane, gładkie, obszyte futerkiem, wiązane w pasie jak i te oversizowe.

Te najcieplejsze modele można kupić już za mniej niż 100 zł. Z pewnością ucieszy to kobiety, które cenią sobie nie tylko oszczędne zakupy, ale również chcą ubierać się modnie.

Tanie kurtki na zimę z Kika

Ciepłe i otulające kurtki zimowe dostaniemy tańsze w sklepie Kik. Zarówno te narciarskie jak i na co dzień w regularnych cenach kosztują tam około 120 zł, jednak przez cały listopad trwa promocja - 15 proc. na wszystkie zimowe okrycia wierzchnie. Modele są klasyczne, w stonowanych barwach i posiadają kaptur.

