Spis treści: 01 Jak wygląda cięcie pixie cut?

02 Komu pasuje fryzura pixie cut?

03 Zalety fryzury pixie cut

04 Jak dbać o fryzurę pixie cut?

Jak wygląda cięcie pixie cut?

Fryzura pixie cut to krótkie cięcie włosów. Polega na znacznym skróceniu włosów z tyłu i na bokach głowy, a pozostawieniu dłuższych kosmyków na czubku i na grzywce. Sprawdzi się zarówno do włosów prostych, jak i falowanych lub kręconych.

Pierwszą ikoną tego cięcia była brytyjska modelka Twiggy, która w 1966 roku zaszokowała świat swoją fryzurą zaprojektowaną przez słynnego fryzjera Leonarda of Mayfair. Fryzura pixie cut była symbolem nowoczesności, młodości i odwagi. Wkrótce po niej na krótkie włosy zdecydowały się inne gwiazdy, takie jak Audrey Hepburn, Mia Farrow czy Jean Seberg.

Fryzura pixie cut wracała do łask w kolejnych dekadach, zyskując nowe wersje i odsłony. W latach 90. popularna była fryzura à la Julie Andrews z filmu "Dźwięki muzyki", która polegała na dłuższej, uniesionej górze i krócej ściętym tyle i bokach. W latach 2000. modne stały się fryzury z wygolonymi bokami i tyłem, które nadawały rockowego i drapieżnego charakteru.

Obecnie fryzura pixie cut jest bardzo zróżnicowana i dopasowana do indywidualnych preferencji i stylów. Możesz ją nosić w naturalnym kolorze, z pasemkami, refleksami lub w odważnych barwach, takich jak róż, niebieski czy zielony. Wystylizujesz ją na różne sposoby, wygładzając lub układając na bok i do tyłu.

Komu pasuje fryzura pixie cut?

Zdjęcie Komu pasuje pixie-cut? / 123RF/PICSEL

Fryzura pixie cut jest idealna dla kobiet, które chcą podkreślić swoją twarz i nadać jej wyrazistości. Szczególnie dobrze prezentuje się na twarzach o kształcie kwadratowym, trójkątnym lub owalnym, ponieważ optycznie wysmukla i wydłuża buzię. Podkreśla kości policzkowe, oczy i usta.

Pixie cut sprawdzi się także w przypadku cienkich i rzadkich włosów, ponieważ nada im objętości i wyrazistości. Jest szczególnie polecana kobietom po 60. roku życia, które uwielbiają zmiany i pragną stworzyć wyjątkowy i nowoczesny image. Ta fryzura odejmie co najmniej kilka lat.

Nie jest jednak zalecana dla kobiet o twarzach okrągłych, sercowatych lub gruszkowych, ponieważ może zbytnio eksponować ich szerokie czoło lub szczękę. W takim przypadku lepiej wybrać fryzurę z dłuższymi włosami na bokach lub z grzywką, która złagodzi ostre rysy.

Zalety fryzury pixie cut

Zdjęcie Pixie cut - modna fryzura na 2024 rok / 123RF/PICSEL

Wiele kobiet uwielbia fryzurę pixie cut, ponieważ jest łatwa w pielęgnacji i stylizacji. Wystarczy umyć włosy, wysuszyć je i ewentualnie dodać odrobinę pasty, pianki lub lakieru do włosów. Nie przeszkadza w codziennych czynnościach, nie plącze się i nie wpada do oczu. Jest idealna na lato, ponieważ nie musimy wiązać włosów.

To odważne cięcie z charakterem, które podkreśla osobowość i dodaje pewności siebie. Fryzura pixie cut jest jedną z najmodniejszych fryzur w 2024 roku. Zyskała uznanie wielu gwiazd, takich jak Emma Watson, Jennifer Lawrence, Katy Perry czy Anne Hathaway, które pokazały, jak pięknie można wyglądać z krótkimi włosami.

Jak dbać o fryzurę pixie cut?

Fryzura pixie cut nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, ale należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby zachować jej świeży i atrakcyjny wygląd. Jeśli się na nią zdecydujesz, powinnaś regularnie odwiedzać fryzjera.

Aby utrzymać kształt i długość fryzury, należy ją przycinać co 4-6 tygodni. Lepiej nie robić tego samodzielnie, ponieważ można zepsuć efekt i zniszczyć włosy. Pamiętaj także o dobraniu odpowiednich kosmetyków.

Zdjęcie Fryzura typu pixie cut z grzywką plus refleksy to strzał w dziesiątkę / 123RF/PICSEL

Do mycia włosów najlepiej używaj szamponu i odżywki, które są dostosowane do twojego rodzaju włosów i skóry głowy. Do stylizacji możesz stosować pasty, pianki, żele lub lakiery, aby nadały włosom pożądanej tekstury i utrwaliły fryzurę. Nie przesadzaj z ilością tych produktów, ponieważ mogą obciążać i wysuszać włosy.

Krótkie włosy są bardziej narażone na działanie słońca, wiatru, zimna czy gorącego powietrza z suszarki. Fryzurę pixie cut warto zabezpieczyć, nakładając na włosy kosmetyki z filtrem UV oraz susząc je zimnym nawiewem. Kiedy jest zimno lub wieje silny wiatry, nałóż czapkę lub chustę.

