Tapir charakteryzuje się uniesionymi i mocno napuszonymi pasmami włosów , które tworzą efekt dużej objętości. Włosy od nasady są czesane w kierunku skalpu i delikatnie podnoszone, a następnie zaczesywane do tyłu, aby nadać im pożądany kształt. Całość jest utrwalana lakierem do włosów, aby fryzura utrzymała się przez cały dzień.

Co to jest tapirowanie włosów?

Tapirowanie włosów to technika stylizacyjna, która polega na mechanicznym uniesieniu włosów u nasady, aby nadać im większą objętość . Proces tapirowania jest dość prosty: za pomocą grzebienia o gęstych zębach włosy są czesane "pod włos" od końcówek do nasady. Ruch ten tworzy swoistą poduszkę powietrzną wewnątrz włosów, co sprawia, że fryzura zyskuje na objętości .

Fryzura tapir pasuje do wielu okazji, od eleganckich przyjęć, przez wesela, aż po mniej formalne spotkania. Jest to idealny wybór, gdy chcesz dodać swojemu wyglądowi odrobinę finezji, ale też charakteru . Tapir świetnie komponuje się z wieczorowymi sukniami, koktajlowymi kreacjami, ale również może być ciekawym elementem bardziej casualowej stylizacji , dodając jej uroku retro.

Choć tapirowanie włosów jest techniką, która może znacząco zmienić wygląd fryzury, ma również swoje wady. Głównym problemem związanym z tapirowaniem jest to, że może ono prowadzić do uszkodzeń struktury włosa. Mechaniczne czesanie "pod włos" osłabia łuski włosów, co może prowadzić do ich łamania, matowienia oraz ogólnego pogorszenia kondycji włosów.