Te trendy wylansowała Rachel z "Przyjaciół". Wciąż są hitem!

Rachel Green, czyli szalona kelnerka, a później także stylistka mody z serialu "Przyjaciele" to jedna z najpopularniejszych postaci w historii telewizji. Jej perypetie i historię miłości do Rossa Gellera śledzili i wciąż śledzą miliony widzów na całym świecie. Rachel wylansowała także kilka trendów, które choć mają już kilkadziesiąt lat, wciąż są na topie. Przypominamy pięć najważniejszych!

Sukienki i koszulki na cienkich ramiączkach

Rachel Green sięgała często po sukienki lub bluzeczki na cienkich ramiączkach, ale nosiła je w dość specyficzny sposób. Bohaterka serialu "Przyjaciele" zakładała je zazwyczaj na przylegające do ciała bluzki z długim rękawem.



Zdjęcie Rachel Green była najbardziej stylową bohaterką serialu "Przyjaciele" / Joseph Del Valle/NBCU Photo Bank/NBCUniversal / East News

Krótkie spódniczki

Rachel Green mogła się pochwalić świetną figurą i zgrabnymi nogami, które chętnie eksponowała w krótkich spódniczkach. Pamiętacie tę kultową, w szkocką kratę? Po dziś dzień tę stylizację kopiują kobiety na całym świecie.





Dżins

Rachel Green była wielką fanką dżinsu. Bohaterka "Przyjaciół" nosiła nie tylko klasyczne spodnie dżinsowe, ale miała również w szafie spodnie ogrodniczki, kilka koszul i kamizelek z denimu, które po dziś dzień są jej znakiem rozpoznawczym.



Sportowe bluzy

Dziewczyna Rossa lubiła kobiece, seksowne stylizacje, ale od czasu do czasu wskakiwała także w sportowe bluzy. W takiej niezobowiązującej odsłonie także wyglądała genialnie.

Kultowa fryzura

Bohaterka grana w serialu przez Jennifer Aniston nazywana jest ikoną mody, ale do historii przeszło również jej kultowe cięcie. Mocno wycieniowane włosy z balejażem były najchętniej kopiowaną fryzurą przez kobiety z całego świata i co ciekawe, znów wracają do łask!

