Każdy szczegół w naszej stylizacji ma znaczenie. Potrafi pięknie wydobyć atuty, ale też czasem niechcący podkreślić to, co wolałybyśmy ukryć. Ogromny wpływ na to, jak wyglądamy, mają nie tylko fryzura czy makijaż, ale przede wszystkim ubrania: ich fason, kolor, wzór czy drobne dodatki. Często z dużą starannością wybieramy nowy odcień farby do włosów albo eksperymentujemy z kosmetykami, zapominając, że odzież również skrywa ogromną moc. Może dodać świeżości i lekkości albo wręcz przeciwnie, postarzyć. Dlatego warto wiedzieć, po jakie ubrania sięgać z rozwagą, by nie dodawały nam lat.

Czego nie ubierać po 60.? Kroje i kolory, które dodają wieku
Czego nie ubierać po 60.? Kroje i kolory, które dodają wieku123RF/PICSEL

Te fasony nie służą dojrzałym kobietom. Sprawdź, czy masz je w szafie

Kiedy jesteśmy młodsze, często marzymy o tym, by wyglądać poważniej. Z czasem jednak role się odwracają. W dojrzałym wieku zależy nam na tym, by nie dodawać sobie lat. Nie chodzi oczywiście o to, by kobiety 60+ ubierały się jak nastolatki. Styl może być elegancki, wygodny i jednocześnie pełen świeżości. Warto jednak świadomie unikać fasonów i "babcinych" elementów garderoby, które zamiast podkreślać naszą klasę i energię, sprawiają, że wyglądamy starzej, niż się czujemy.

Przede wszystkim powinnyśmy unikać bardzo obszernych oraz bezkształtnych ubrań. Często sięgając po workowe tuniki, szerokie swetry, czy też spódnice bez talii, próbujemy ukryć niedoskonałości, czy też wystające "boczki". Niestety taka taktyka sprawia, że niepotrzebnie postarzamy swój wygląd, a sylwetka wygląda ciężko.

Starsza kobieta w okularach, w jasnym swetrze, spaceruje po lesie otoczonym przez drzewa, w ciepłym, miękkim świetle.
Za duże swetry mogą sprawiać, że wyglądamy o wiele dojrzalejCanva ProINTERIA.PL

Niekiedy również klasyka może działać na naszą niekorzyść. Warto wyzbyć się sztywnych żakietów, poduszek na ramionach czy też prostych spódnic do kolan, które skracają sylwetkę. Są to ubrania, które kojarzą się ze starszym stylem, przez co wyglądamy nawet na 10 lat więcej.

Dwa ujęcia kobiet w długich spódnicach i klasycznych, luźnych bluzkach; po lewej kobieta w ciemnej spódnicy stoi na drodze, po prawej kobieta w jasnej spódnicy i słomkowym kapeluszu siedzi nad wodą z panoramą miasta w tle.
Spódnice midi mogą zniekształcać sylwetkę i skracać nogiCanva ProINTERIA.PL

Kolory i materiały, których warto unikać po 60.

Warto przyjrzeć się także kolorom, które dominują w naszej garderobie. Te najbardziej bezpieczne i neutralne - jak beż, szarość czy brąz - nie zawsze są naszymi sprzymierzeńcami. Często przygaszają urodę i odbierają twarzy blasku. Dlatego tak ważne jest, aby barwy dobierać pod kątem własnego typu urody. Coś, co jednej osobie doda lekkości, u innej może sprawić, że skóra będzie wyglądać na zmęczoną czy bladą. Przykładem są pastele i wyblakłe odcienie, które potrafią sprawić, że cera staje się jeszcze jaśniejsza. Warto też zwrócić uwagę na wzory. Drobna kratka czy malutkie kwiatuszki bywają urocze, ale często przywodzą na myśl styl naszych mam czy babć, przez co niepotrzebnie dodają lat. Świadomy wybór kolorów i wzorów sprawia, że garderoba staje się naszym sojusznikiem w podkreślaniu młodzieńczego blasku.

Złożone ręce starszej osoby spoczywające na wielobarwnym, dzierganym kocu z motywem kwiatowym; widoczne wzory swetra oraz pierścionek na palcu podkreślają klimat domowego ciepła i spokoju.
Postaw na lekkie i zwiewne materiały, które dodadzą zmęczonej skórze blaskuCanva ProINTERIA.PL

Tak jak w przypadku kolorów, również materiały odgrywają ogromną rolę w tym, jak jesteśmy odbierane. Wełna czy tweed w klasycznym wydaniu potrafią wyglądać niezwykle elegancko, zwłaszcza w formie żakietów czy garniturów, ale niestety często dodają nam powagi i sprawiają, że stylizacja nabiera nieco sztywnego charakteru. Podobnie jest z grubymi i ciężkimi tkaninami. Zamiast podkreślać lekkość sylwetki, optycznie ją obciążają, przez co wyglądamy masywniej.

Zbliżenie na dwa różne rodzaje tkanin – po lewej stronie jasny, dzianinowy splot z wyraźnym wzorem warkocza, po prawej tkanina o grubszym splocie z melanżem zieleni i beżu.
"Babcine" materiały nie sprawdzą się wśród kobiet po sześćdziesiątceCanva ProINTERIA.PL

Moda kontra wiek: Jak nie dodać sobie lat wybierając dodatki?

Nie bez znaczenia są również dodatki. Torebki, takie jak kufry, czy kopertówki, choć uniwersalne i praktyczne, potrafią dodać stylizacji powagi. Podobnie dzieje się z tradycyjnymi perełkami czy dużymi broszkami. To piękna i gustowna biżuteria, która sprawdzi się podczas szykownych uroczystości i ważnych kolacji. Jednakże w nadmiarze, takie dodatki mogą przytłaczać i wizualnie postarzać. Podobne skutki może mieć łączenie czarnych rajstop z równie ciemnymi czółenkami na słupku. Mimo że wydaje się być to bezpiecznym połączeniem, to jest to styl przywodzący na myśl surowy i biurowy wygląd. To, co mamy w szafie może mieć ogromną moc, a gdy decydujemy się na mocne akcesoria, warto dobrać do tego stonowany materiał oraz fason. Szczególnie tą zasadą powinny kierować się kobiety w dojrzałym wieku, aby mogły cieszyć się promiennym oraz lekkim wyglądem.

Starsza kobieta z białymi włosami uśmiecha się, nosi perłowy naszyjnik i jasną garderobę, obok znajduje się zestaw ośmiu ozdobnych broszek wykonanych z kolorowych kamieni i metalu.
Dodatki, które postarzają. Lepiej z nich zrezygnujCanva ProINTERIA.PL
