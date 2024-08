Co to za odcień tiffany blond?

Tiffany blond to wyjątkowy odcień blondu, który swoją nazwę zawdzięcza luksusowej marce Tiffany & Co., znanej ze swojego charakterystycznego turkusowego koloru opakowań. Choć nazwa może sugerować, że odcień ten ma coś wspólnego z błękitem, w rzeczywistości tiffany blond to delikatny, perłowy blond z subtelnymi mlecznymi refleksami nadającymi włosom głębi i blasku. Jest to kolor, który łączy w sobie chłodne, srebrzyste tony z delikatnym, złotym podtonem.