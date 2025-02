Oprócz kwasów omega-3 ryby są bogatym źródłem wielu mikro- i makroelementów, takich jak jod, wapń, cynk, żelazo oraz witaminy D i z grupy B. Włączenie ich do diety może więc wspomagać odporność, poprawiać pracę tarczycy oraz zapobiegać niedoborom istotnych składników odżywczych.

Ryby z puszki a świeże - co lepiej wybrać?

Wiele osób zastanawia się, czy ryby konserwowe mogą stanowić pełnowartościowy zamiennik ryb świeżych. Z pewnością mają kilka istotnych zalet - są łatwo dostępne, mają długi termin przydatności i można je przechowywać poza lodówką, co czyni je wygodnym rozwiązaniem na podróże i szybkie posiłki. Świeże ryby, choć często uchodzą za zdrowsze, bywają trudne do kupienia w dobrej jakości, zwłaszcza jeśli nie mieszkamy w pobliżu wybrzeża. Większość ryb dostępnych w sklepach była wcześniej mrożona, co może wpływać na ich smak i strukturę.