Dieta, która może zmniejszyć ryzyko udaru

Specjaliści zachęcają, by jeść na co dzień jak najwięcej produktów roślinnych. Jest to bowiem skuteczna metoda na obniżenie poziomu cholesterolu, dostarczenie organizmowi witamin i kontrolowanie wagi.

Zdjęcie Dieta bogata w warzywa, orzechy i soję jest kluczem do zdrowia /123RF/PICSEL

Jak donoszą uczeni z Tajwanu, dieta roślinna może być również sposobem na zapobieganie udarowi mózgu. Pod warunkiem, że prócz świeżych warzyw, uwzględnimy w niej także orzechy i soję.

Diety bazujące na roślinach cieszą się popularnością. Na wegetarianizm i weganizm chętnie przechodzimy m.in. z pobudek światopoglądowych, związanych z ochroną zwierząt.



Do takiego modelu żywienia zachęca też niewątpliwie fakt, że jadłospis zawierający owoce i warzywa, a zarazem eliminujący produkty mięsne, eksperci uznają za sprzyjający utrzymaniu smukłej sylwetki oraz pozostawaniu w dobrym zdrowiu.



Najnowsze badanie naukowców z Tajwanu dowiodło, że dieta wegetariańska bogata w orzechy, soję i warzywa może u stosujących ją osób obniżyć ryzyko udaru mózgu.

Badanie, którego rezultaty opublikowano niedawno na łamach czasopisma medycznego "Neurology", wykazało korelacje między codziennym jadłospisem a prawdopodobieństwem wystąpienia różnych typów udaru mózgu, takich jak udar krwotoczny i niedokrwienny.