Alicja Resich - "Zbliżenia": Krystyna Demska-Olbrychska

"Zbliżenia" Alicji Resich to inspirujący goście i szczere rozmowy na osobiste tematy. W cyklu podcastów video osobowości ze świata kultury i show-biznesu dzielą się najważniejszymi doświadczeniami oraz ujawniają wartości i cechy, które doprowadziły je do obecnego miejsca w karierze i życiu.



W nowym odcinku programu dziennikarka rozmawiała z Krystyną Demską-Olbrychską — żoną i menadżerką Daniela Olbrychskiego. Para poznała się w 1988 roku dzięki Agnieszce Osieckiej.



"Ponieważ spodobaliśmy się sobie, to zaczęliśmy po paru miesiącach myśleć, co by tu zrobić, żeby tych okazji do spotkań było więcej. Wtedy przyszedł nam do głowy pomysł wspólnej pracy nad spektaklem teatralnym i potem tak się to potoczyło, że zaczęliśmy spędzać dużo czasu razem. Daniel uznał, że skoro ja jako producentka tego spektaklu pracuję dobrze, to może mu nie potrzeba innych menadżerów" - ujawniła Krystyna Demska-Olbrychska.



Wieloletnia przyjaźń przerodziła się w silniejsze uczucie, a para oficjalnie związała się ze sobą po 11 latach od pierwszego spotkania. W 2003 roku Krystyna i Daniel wzięli ślub.

Reklama

Zobacz również: Maja Meissner-Filipek: Tłumaczę kobietom, że żeby mieć poczucie wpływu muszą być najwyżej, jak się da

Krystyna Demska-Olbrychska o miłości z Danielem. "Jak to cudnie, że jesteśmy razem i jaka szkoda, że to już jest mniej niż więcej"

Krystyna Demska-Olbrychska w rozmowie z Alicją Resich opowiedziała o uczuciu, jakie łączy ją z Danielem Olbrychskim. Jak sama przyznaje, bardzo często wyznają sobie wzajemnie miłość oraz okazują czułość.



"Jest to ważne, zwłaszcza jak mamy świadomość upływającego czasu, tego, jak świetnie jest być razem, tego, jak cudownie mieszkamy, jakie mamy wspaniałe zwierzęta i jak kochamy nasz dom. Wtedy mówimy sobie — ja jemu, a on mnie, jak to cudnie, że jesteśmy razem i jaka szkoda, że to już jest mniej niż więcej i jaka szkoda, że nie można przeżyć tak jeszcze, chociaż pięćdziesięciu lat".



Zdjęcie Krystyna Demska-Olbrychska u Alicji Resich / INTERIA.TV

Zobacz również: Michał Rusinek w poruszający sposób wspomina Szymborską. Co za słowa

Krystyna Demska-Olbrychska opowiedziała o poznanych przez siebie gwiazdach. "Piękna i urocza"

Od 1992 roku Krystyna Demska-Olbrychska jest menadżerką męża, przez co w swojej karierze miała okazję poznać najsłynniejsze gwiazdy światowego kina. Na swojej drodze spotkała wiele wyjątkowych i skromnych osób, jednak nie obyło się też bez rozczarowań. Wśród gwiazd, które poznała, znaleźli się Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau, Catherine Deneuve, a także Angelina Jolie.



"Przez te 30 lat wiele osób poznałam i miałam szansę obserwować w różnych sytuacjach w życiu — im większa gwiazda to nie tylko skromniejsza, ale i fajniejsza. Ci naprawdę wybitni ludzie są zawsze kimś serdecznym, przyjaznym, kimś skromnym. Ja bardzo polubiłam Angelinę".



Opisała ją jako "piękną i uroczą", a czas spędzony z gwiazdą, a także jej dziećmi wspomina bardzo ciepło. Jednakże nie wszystkie spotkania na planie filmowym były tak wyjątkowe:



"Mieszane uczucia miałam w stosunku do Richarda Harrisa. Dla mnie był kimś miłym i uroczym, ale potrafił się zachować skandalicznie w stosunku do swojej koleżanki z planu"



Gościni opowiedziała o tym, jak podczas kręcenia jednej ze scen do filmu, aktorka usiadła na fotelu z napisem “Richard Harris". Jak opisała, aktor, zauważywszy to, podszedł do niej i wyszarpnął jej krzesło, a następnie przetarł je łokciem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dietetyk: W Polsce jest tolerowanie słodyczy i zachęcanie do ich jedzenia INTERIA.PL

Zobacz również: Wróżbita Maciej podzielił się wizją przyszłości. Jeden niepokojący sygnał