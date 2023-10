Wzdęcia? Nie zawsze jedzenie jest problemem

Wzdęcia mogą nam często towarzyszyć, zwłaszcza po przepysznym, ale nie do końca dobrym dla układu pokarmowego posiłku.

Lista produktów, które powodują wzdęcia jest długa. Zalicza się do nich np. warzywa kapustne (brukselkę, kapustę lub kalafior), owoce (śliwki, morele), ale także produkty pełnoziarniste lub zawierające laktozę.

Wzdęcia mogą pojawiać się także po obfitych posiłkach, kiedy trudno oprzeć się zjedzeniu dodatkowej porcji rarytasu oraz wtedy, gdy po prostu ociekają tłuszczem. Dolegliwość może być dotkliwsza także wtedy, gdy z zasadami zdrowego żywienia jesteśmy na bakier i lubimy żywność wysokoprzetworzoną oraz pijemy bardzo dużo gazowanych napojów.

To nie wszystko. Wzdęcia mogą być ponadto wynikiem zbyt łapczywego i pospiesznego jedzenia, co ułatwia połykanie nadmiarowych ilości powietrza.

Jak pozbyć się wzdęć?

Chcesz pozbyć się wzdęć? To trudne zadanie i czasami niemożliwe. Wiadomo, że na początku trzeba się baczniej przyglądnąć temu, co ląduje na talerzu, a także zerwać z niektórymi przyzwyczajeniami. A co zrobić, kiedy jednak ślinka cieknie na widok przepysznych dań i trudno nam się im oprzeć, a jednak nie chcemy mieć nieprzyjemnych dolegliwości? Można i temu zaradzić, gdyż zioła, które są w zasięgu ręki mogą znacząco zredukować problem.

Najlepsze zioła na wzdęcia

Zdjęcie Bazylia to zioło kojarzone z kuchnią włoską. Pomoże przy dokuczliwych wzdęciach / 123RF/PICSEL

Tajna broń na wzdęcia? Warto sięgnąć po zioła i dodawać je do potraw, zanim zaczniemy ucztę. Wiadomo, że w tej kwestii prym wiedzie kminek, który działa rozkurczowo i hamuje procesy fermentacji zachodzące w jelitach oraz pobudza trawienie. Nie sposób zapomnieć o walorach smakowych, choć trzeba przyznać, że nie wszystkim może przypadać do gustu.

Warto również mieć na uwadze liście laurowe, imbir, gałkę muszkatołową, czosnek oraz anyż. Jeśli mamy pod ręką zioła, to warto dodawać je do potraw garściami, aby pozbyć się wzdęć. Pomocne będą:

bazylia,

majeranek,

szałwia,

cząber,

tymianek,

oregano,

koper.

Nie mamy świeżych ziół na wzdęcia pod ręką? Nic straconego, ponieważ godnie zastąpią je przyprawy w wersji suszej. Warto trzymać się jednej zasady: zarówno świeże, jak i suszone zioła na wzdęcia powinny znaleźć się w potrawie pod koniec gotowania, aby zachowały swoje właściwości oraz wzbogaciły nasze dania wspaniałym smakiem.



Zdjęcie Lecznicze herbatki z ziół mogą szybko przynieść ulgę po obfitym posiłku / 123RF/PICSEL

Co pić po posiłku, by poczuć ulgę w jelitach?

Zioła na wzdęcia idealnie sprawdzą się w formie naparów, które można wypić po obfitym posiłku. Świetnie sprawdzą się również wtedy, kiedy już pojawiała się wstydliwa dolegliwość i bulgotanie, pełność i skurcze są bardzo dokuczliwe.

Co w takim razie warto zaparzyć? Wiadomo, że w pierwszej kolejności sięgamy po miętę oraz rumianek. Rzeczywiście, te zioła na wzdęcia poprawiają trawienie i działają rozkurczowo, ale czasem warto sięgnąć po jakieś urozmaicenie.

Melisa - łagodny, ale wyczuwalny smak to znak rozpoznawczy melisy. Ma działanie podobne, jak mięta, więc zalicza się jako zioło na wzdęcia idealnie. Dodatkowo ukoi zszargane przez stres nerwy.

- łagodny, ale wyczuwalny smak to znak rozpoznawczy melisy. Ma działanie podobne, jak mięta, więc zalicza się jako zioło na wzdęcia idealnie. Dodatkowo ukoi zszargane przez stres nerwy. Koper włoski - jego nasiona to doskonała baza do przygotowania naparu. Zalecana szczególnie dla tych, którzy doceniają wyraziste smaki. Pomogą również wtedy, kiedy doskwiera nam już ból brzucha.

- jego nasiona to doskonała baza do przygotowania naparu. Zalecana szczególnie dla tych, którzy doceniają wyraziste smaki. Pomogą również wtedy, kiedy doskwiera nam już ból brzucha. Anyż - herbata z anyżowych gwiazdek jest słodsza, ma intensywny smak. Zaletą tego naparu jest to, że przyprawa ma działanie bakteriobójcze.

- herbata z anyżowych gwiazdek jest słodsza, ma intensywny smak. Zaletą tego naparu jest to, że przyprawa ma działanie bakteriobójcze. Imbir - imbir może pomóc nie tylko podczas przeziębienia. Wystarczy zetrzeć go na tarce albo pokroić, zalać wrzątkiem, chwilę odczekać i zioło na wzdęcia jest gotowe do wypicia.

