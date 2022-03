Soczyste i delikatne pulpety w sosie koperkowym

Mięso mielone to popularny produkt, mający wiele różnych zastosowań. Wybieramy go chętnie, gdy chcemy szybko przygotować smaczny i tani obiad. Jednym z częściej przygotowywanych dań z tego typu mięsa są kotlety mielone. Niestety bywają one ciężkostrawne, a do tego jako potrawa smażona na tłuszczu znaczenie obciążają żołądek. Dlatego warto poznać lżejszą i równie smaczną alternatywę.

Zdjęcie Pulpety w sosie koperkowym to idealny pomysł na smaczny obiad / 123RF/PICSEL