Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe na zachodzie oraz na południu Polski. Na zachodzie słabe opady deszczu, które będą się przemieszać w stronę centrum i na wschód, z kolei w Tatrach opady śniegu.

Na termometrach od 5 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, ok. 7 st. C w centrum do 11-12 st. C na zachodzie - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie oraz na północnym wschodzie należy się spodziewać opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Podhalu i północnym wschodzie, ok. 10 st. C w centrum kraju, najwyższe wartości, bo do 12 st. C na południu.

W środę zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia, na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe. Na północy Polski opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 7 st. C w Bieszczadach i 8 st. C na północnym wschodzie, ok. 10 st. C w centrum, najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam ok. 14 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. W wielu regionach możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 7 st. C do 11 st. C. W piątek pogoda niemal identyczna. Na północy i na południu Polski termometry wskażą ok. 6 st. C, w centrum kraju ok. 8-10 st. C, natomiast na południowym zachodzie maksymalnie 11 st. C.

W sobotę zachmurzenie małe, na północy umiarkowane. Na termometrach od 5 st. C na północnym wschodzie, ok. 8 st. C w centrum do 11 st. C na południowym zachodzie - prognozują eksperci z IMGW.

W niedzielę na północy kraju oraz lokalnie w centrum zachmurzenie umiarkowane okresami duże, tam również przelotne opady deszczu. Nad resztą Polski zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na południowym wschodzie, ok. 7 st. C w centrum do 9-10 st. C na zachodzie.

Do Polski wróci mróz i śnieg?

Serwis TwojaPogoda.pl informuje, że w przyszłym tygodniu do Polski może wrócić zima. "Według modelu GFS opady śniegu miałyby się pojawić już 15 grudnia, głównie w regionach wschodnich i północnych oraz w górach. Pokrywa śnieżna miałaby być niewielka, od 1 do 3 centymetrów. Z kolei model ECMWF przewiduje jeszcze mniejsze ilości puchu, około 1 cm, począwszy od 20 grudnia" - czytamy w TwojaPogoda.pl.

Niewykluczone, że arktyczne powietrze spowoduje również spore ochłodzenie. "Gdyby sprawdził się najbardziej zimowy scenariusz, to tuż przed świętami w części kraju mielibyśmy nie tylko całodobowy mróz, ale też śnieg, choć w niedużych ilościach" - dodaje TwojaPogoda.pl.

