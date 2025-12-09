Nici z prezydenckiej waloryzacji emerytur. ZUS nie ma na to pieniędzy

W listopadzie br. prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy "Godna emerytura", która zakłada wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Teraz głos ws. pomysłu prezydenta zabrał ZUS, wskazując, że nie ma na to pieniędzy.

ZUS na razie nie widzi szans dla prezydenckiej waloryzacji emerytur i nie ma na to pieniędzyĐorđe Savić (Teodor Lazarev)123RF/PICSEL

"Godna emerytura" - nowa propozycja prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w listopadzie br. spotkał się z seniorami w Sochaczewie, gdzie przedstawił projekt inicjatywy ustawodawczej, która zakłada wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 złotych.

"Także 13. i 14. emerytura wzrośnie o 150 złotych i ich podwyżki na takim poziomie będą gwarantowane ustawą. Dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie ok. 2030 zł" - wskazuje w komunikacie oficjalna strona prezydenta.

Wspomniana kwota 150 zł miałaby być waloryzowana o wartość wskaźnika waloryzacji tak, żeby zachować prawo do podwyżki emerytur w kolejnych latach po 2026 r. "Rząd będzie też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia" - informuje prezydent.pl.

Karol Nawrocki dodał, że jeśli rząd nie zrealizuje swojej obietnicy w odniesieniu do podwójnej waloryzacji emerytury, to prezydent wierzy, że jego projekt jeszcze w tej kadencji zyska przychylność większości posłów, bo seniorom się te rozwiązania należą.

ZUS nie ma pieniędzy na waloryzację emerytur zgodnie z założeniami prezydenta

Do prezydenckiej inicjatywy ws. waloryzacji świadczeń odnieśli się specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wskazuje "Fakt" - zdaniem ekspertów z ZUS-u - projektowane regulacje wydają się być nadmiarowe.

"Zaproponowane w projekcie zmiany wymagają odpowiedniego vacatio legis, tak aby umożliwić zmiany w systemie informatycznym ZUS służące ustaleniu kwot do wypłaty, jak również wspomagających proces obsługi klientów i wypłaty świadczeń" - czytamy w serwisie Fakt.pl.

Ponadto "skutki finansowe projektowanych regulacji nie są uwzględnione w projekcie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz wydatków budżetu państwa na 2026 r." - wynika z opinii ZUS-u opublikowanej w "Fakcie".

