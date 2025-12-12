Od 1 stycznia rusza Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę wprowadzającą od 1 stycznia 2026 roku Strefę Czystego Transportu w Krakowie. Uchwała z 12 czerwca ws. SCT ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia w stolicy Małopolski - przekonują tamtejsze władze.

Po Strefie Czystego Transportu w Krakowie będą mogły się poruszać pojazdy, które spełniają określone wymogi. W przypadku pojazdów osobowych, samochody benzynowe muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin Euro 4 lub być wyprodukowane co najmniej w 2005 roku. Samochody z silnikiem Diesla muszą spełniać co najmniej normę emisji Euro 6 lub być wyprodukowane co najmniej w 2014 roku.

Z kolei dla pojazdów pow. 3,5 t (np. ciężarówki, autobusy) wymogi są następujące: samochody benzynowe muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku. Samochody z silnikiem Diesla muszą spełniać co najmniej normę emisji Euro 6 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku.

Mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały w czerwcu byli już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogli z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin - informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Wszystkie pojazdy zarejestrowane poza granicami Polski muszą zostać uprzednio zgłoszone do systemu rejestracji, nawet w przypadku spełniania wymagań SCT.

Weryfikacja uprawnienia pojazdu będzie dokonywana w większości przypadków automatycznie - pojazdy z polskimi tablicami rejestracyjnymi, które wypełniają minimalne wymagania techniczne SCT (rok produkcji, paliwo) będą weryfikowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kamery odczytają numer rejestracyjny pojazdu i porównają go z danymi technicznymi - czytamy w komunikacie ZTP w Krakowie.

Opłaty za wjazd do SCT pojazdów niespełniających wymogów

Posiadanie pojazdu niespełniającego wymogi SCT nie oznacza, że kierowcy nie będą mogli nimi przemieszczać się po strefie. Będzie to możliwe pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty.

W latach 2026-2028 będzie możliwy wjazd do SCT pojazdów niezgodnych z normami po dokonaniu opłaty w wysokości 2,50 zł za godzinę lub dziennej opłaty w wysokości 5 zł. Dzienna opłata zostanie podniesiona w 2027 r. do kwoty 15 zł. W kolejnych latach ma zostać zniesiona, co może oznaczać, że utrzymana zostanie opłata godzinowa.

Będzie również możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego. W 2026 r. ma on kosztować 100 zł, w 2027 r. 250 zł, ale już w 2028 r. aż 500 zł.

Za wjechanie do SCT samochodem nieuprawnionym i bez dokonania wcześniejszej opłaty grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

Na stronie sct.zdmk.krakow.pl można już sprawdzić, czy pojazd, którym chcemy poruszać się w SCT spełnia wymagania. W tym celu należy dwukrotnie wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Jeśli samochód nie spełnia norm, wyświetli się zakładka "Opłać wjazd do SCT". Jednak na chwilę obecną, po wybraniu opcji dokonania płatności za wjazd do SCT, pojawia się komunikat "Funkcja zostanie uruchomiona w późniejszym terminie".

Ile należy zapłacić, żeby wjechać do SCT w Krakowie? Wojtek Laski East News

Jak będzie działać system kontroli w SCT?

Kamery działające na podstawie technologii ANPR (Automatic Number Plate Recognition), będą zainstalowane w wybranych punktach na granicach SCT. Urządzenia będą rejestrować numery tablic rejestracyjnych i przekazywać je do bazy danych, gdzie nastąpi weryfikacja z systemem informatycznym SCT.

Niewykluczone również, że zostaną uruchomione mobilne zestawy kamer, z których będzie korzystać Straż Miejska w Krakowie. Ponadto funkcjonariusze Policji i strażnicy miejscy zostaną doposażeni w specjalną aplikację mobilną, która pozwoli na weryfikację pojazdów w czasie rzeczywistym.

W związku z funkcjonowaniem Strefy Czystego Transportu w Krakowie uruchomiono Punkty Obsługi Mieszkańców, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

siedziba Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ul. Centralnej 53,

biuro Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Reymonta 20,

przy al. Powstania Warszawskiego 10,

przy ul. Wielickiej 28a,

na os. Zgody 2,

budynek terminalu autobusowo-tramwajowego Górka Narodowa P+R przy ul. Papierni Prądnickich 1,

galeria handlowa przy ul. Stawowej 61 (Galeria Bronowice),

centrum handlowe przy al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41 (Galeria Serenada).

We wszystkich tych punktach można uzyskać pomoc w obsłudze systemu, potwierdzić dokumenty oraz uzyskać informacje dotyczące uprawnień. Uiszczenie opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu w Krakowie oraz za nalepkę potwierdzającą uprawnienia (nie jest obowiązkowa) będzie możliwe tylko w siedzibie ZDMK przy ul. Centralnej 53 oraz w biurze SPP przy ul. Reymonta 20 - informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Jak bombki choinkowe pomagają osobom niepełnosprawnym © 2025 Associated Press