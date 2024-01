Spis treści: 01 Zabawy nie ma tam końca. Gdzie polecieć końcem stycznia?

02 Śnieżnobiała włoska kraina dla miłośników narciarstwa i snowboardingu

03 Włoskie miasto pełne zabytków i słońca

Zabawy nie ma tam końca. Gdzie polecieć końcem stycznia?

W okresie zimowym przede wszystkim warto odwiedzić romantyczną Wenecję. To nie tylko miasto miłości, ale również dobrej zabawy. Od 27 stycznia do 13 lutego 2024 trwa tam karnawał. Impreza ta jest odpowiednikiem polskich Ostatków. Uczestnicy zabawy zakładają wielokolorowe maski, tak aby ich tożsamość nie była nikomu znana. Jest to ważny symbol równości wszystkich ludzi.

Zdjęcie Karnawały odbywają się również w innych miastach we Włoszech / Pixabay.com

Każdego dnia w trakcie karnawału wybierane są najpiękniejsze maski. Wszystkiemu towarzyszą stragany z włoskimi smakołykami oraz występy tancerzy i artystów. Nie lada atrakcją jest także parada wodna, która odbywa się na kanale Grande. Istotnym wydarzeniem jest „lot anioła” stanowiący inaugurację. W tym czasie turyści mogą zobaczyć „lot” młodej wenecjanki z dzwonnicy na placu Świętego Marka.

Warto pamiętać, że karnawał to niejedyna atrakcja czekająca na polskich turystów. Wenecja jest miastem bogatym w zabytki, ciekawą kulturę oraz historię. Udając się na wcześniej wspomniany plac św. Marka, warto się rozejrzeć, gdyż to właśnie tam znajdziemy najważniejsze zabytki, takie jak samodzielna dzwonnica, Pałac Dożów, Bazylika św. Marka oraz wieża zegarowa. Należy udać się także na spacer wzdłuż weneckiego nabrzeża, odwiedzić Most Westchnień oraz wejść na taras widokowy na dachu pałacu Fondaco dei Tedeschi.

Zdjęcie Widoki zapierają dech w piersi / Getty Images

Śnieżnobiała włoska kraina dla miłośników narciarstwa i snowboardingu

Miłośnicy zimowego szaleństwa mogą udać się w kierunku Monte Bondone, czyli włoskiego szczytu w pasmie Prealp Gardesane, który położony jest w regionie Trydent. Co ciekawe, znajduje się na zachód od jednego z najpiękniejszych jezior, czyli jeziora Garda. Najczęściej w tamtejsze okolice wybierają się rodziny z dziećmi. Są to tereny o powierzchni aż 70 hektarów, dostosowane nawet do osób początkujących. Przyjezdni mogą skorzystać z 1 trasy zielonej, 5 niebieskich i 11 czerwonych. Łącznie jest dostępnych 20 km tras, a najdłuższa wynosi 3,8 km.

Monte Bondone zimą zamienia się w śnieżnobiałą krainę, która obejmuje kilka obszarów. Chcąc zarezerwować nocleg w pobliżu tras narciarskich, warto wybrać:

Candriai,

Vaneze,

Vason.

Wiele obiektów posiada usługi odnowy biologicznej oraz SPA, dzięki czemu z łatwością można postawić także na relaks. Dodatkowo w każdym obszarze znajduje się punkt sprzedaży skipassów.



Zdjęcie Zimą trudno jest oderwać wzrok od tamtejszych widoków / Getty Images

Włoskie miasto pełne zabytków i słońca

Zimą po odrobinę odpoczynku warto pokierować się w stronę Sycylii, a dokładniej do Palermo. W styczniu temperatury sięgają tam nawet 20 stopni Celsjusza, jednak w lutym mogą spaść o około 5 stopni Celsjusza. Co ciekawe na stronach typu Travelplanet.pl można znaleźć ofertę zawierającą przelot, nocleg i śniadanie na 5 dni już za ok. 850 zł na osobę.

Odwiedzając Palermo, warto zwrócić uwagę na tamtejsze zabytki, których z pewnością nie brakuje. Przede wszystkim należy udać się na spacer i zobaczyć gotycką Katedrę i Fontannę Wstydu. Bardzo chętnie odwiedzane przez turystów i Włochów jest skrzyżowanie Quattro Canti, gdzie wieczorem możemy natrafić na różnorodne występy muzyczne. Wiele osób spotkasz również pod Wielkim Teatrem, z rana turystów robiących zdjęcia, a wieczorem szukających nocnego życia. Ciekawym doznaniem jest również odwiedzenie tamtejszych katakumb Kapucynów. To jedynie garstka miejsc oferowanych przez Palermo.



W pobliżu Palermo warto udać się także na małą i urokliwą plażę Mondello. Dla osób szukających wrażeń proponujemy trekking w miejscu oddalonym o 1,5h jazdy samochodem od centrum miasta. Cały wysiłek rekompensuje widok wodospadu Due Rocche i Rezerwatu Zingaro.

Zdjęcie Piękno Sycylii nie zna granic / @yuriy-brykaylo / materiał zewnętrzny

