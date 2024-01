Spis treści: 01 Sycylia - wyspa kontrastów. Za co uwielbiają ją turyści?

02 Jak dotrzemy z Polski na północ Sycylii? To tańsze niż myślisz

03 Co zobaczyć na północy Sycylii? Tych miast i zabytków nie możesz pominąć

04 Jak dolecieć na południe Sycylii. Tani i prosty sposób na podróż

05 Co zobaczyć na południu Sycylii? Niebywałe zabytki i piękne plaże

Sycylia - wyspa kontrastów. Za co uwielbiają ją turyści?

Sycylia, zwana w starożytności "Wyspą Słońca", to największa wyspa na Morzu Śródziemnym, a także jeden z najludniejszych regionów Włoch. Jej stolicą jest słoneczne Palermo, znane turystom z całego świata.

Sycylia to miejsce pełne kontrastów, w którym wpływy greckie, rzymskie, normańskie i arabskie przeplatają się, tworząc unikalną mozaikę kulturową i architektoniczną. Wyspa stanowiła niegdyś centrum starożytnej cywilizacji. Z tego powodu do dziś obfituje w niebywałe zabytki, dzięki którym możemy poznać jej bogatą historię. Od starożytnych ruin w Valle dei Templi po średniowieczne katedry, jak ta w Monreale — niemal każdy zakątek Sycylii emanuje duchem przeszłości.

Sycylia to również niebywałe krajobrazy i piękne piaszczyste plaże, idealne na wakacyjny wypoczynek. Oprócz tego turyści odwiedzający to miejsce mogą nastawić się na niezapomniane doznania kulinarne.

Powierzchnia wyspy wynosi niemal 26 tysięcy kilometrów kwadratowych, przez co na odwiedzenie wszystkich najważniejszych miast i atrakcji turystycznych potrzebujemy co najmniej dwóch tygodni. Z tego powodu organizując podróż na Sycylię, niekiedy musimy zdecydować, czy zatrzymamy się na północy, czy na południu wyspy?

Zdjęcie Sycylia to nie tylko malownicze plaże, ale także piękne zabytki / 123RF/PICSEL

Jak dotrzemy z Polski na północ Sycylii? To tańsze niż myślisz

Planując podróż na północ Sycylii, możemy wziąć pod uwagę trzy szybkie i wygodne opcje transportu. Pierwszą z nich jest lot do Palermo, drugą — do Trapani.

Do Palermo samolotem dolecimy bezpośrednio z Wrocławia i Krakowa. Najtańsze bilety znajdziemy poza sezonem. Przykładowo za bilety lotnicze na luty (6 dni) z Wrocławia do Palermo zapłacimy tylko 190 złotych w dwie strony za osobę.

Jednakże w tym samym okresie loty z Krakowa są już dużo droższe i kosztują od 440 złotych w dwie strony. Jeszcze drożej będzie w sezonie. Już od maja bilety lotnicze w dwie strony będą nas kosztować minimum 550 złotych. Najdroższym miesiącem na lot jest sierpień.

Trzecią możliwością jest lot z Katowic do Trapani. Przed sezonem może on kosztować około 400 zł w dwie strony, a w sezonie, czyli od maja około 500-620 złotych.

Dolatując na miejsce, warto wynająć samochód, jednak po Sycylii możemy przemieszczać się też autobusami i pociągami.

Co zobaczyć na północy Sycylii? Tych miast i zabytków nie możesz pominąć

Palermo — to obowiązkowy punkt zwiedzania północy Sycylii. Palermo to tętniąca życiem stolica regionu, która doskonale oddaje klimat tej włoskiej wyspy. W Palermo warto zatrzymać się na kilka dni, głównie z uwagi na to, że jest ono idealną bazą wypadową, z której możemy pojechać na wycieczki na jedne z najpiękniejszych plaż Sycylii.

W samym Palermo warto zwiedzić Katedrę Cattedrale di Palermo, Kaplicę Cappella Palatina znajdującą się w Pałacu Normanów, a także katakumby opactwa kapucynów, gdzie zobaczymy prawie 8000 mumii ludzkich.

Palermo to również kulinarna stolica regionu. Jeśli chcemy rozsmakować się w autentycznych smakach Sycylii, powinniśmy udać się na Mercato Ballarò, czyli największy targ uliczny w mieście. Tam warto spróbować kulek ryżowych z nadzieniem (arancine), smażonych owoców morza (frittura misto di pesce), czy też gotowanej ośmiornicy.

Zdjęcie Palermo to najchętniej odwiedzane przez turystów miasto Sycylii / 123RF/PICSEL

Trapani — to piękne i romantyczne miasto położone na zachodzie wyspy, przez co stanowi idealny punkt startowy do zwiedzania północy Sycylii. W Trapanii zgubimy się w labiryncie wąskich i malowniczych uliczek, a także będziemy chłonąć romantyczną atmosferę starego miasta. Z Trapanii warto również wybrać się na Wyspy Egadzkie, do których dopłyniemy lokalnymi promami.

San Vito Lo Capo — to właśnie tam znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż Sycylii. San Vito Lo Capo to urocza miejscowość, która skradnie serca nie tylko miłośników wypoczynku nad wodą. Samo miasteczko jest dość małe, jednak to nie ono przyciąga odwiedzających. Słynie ono z malowniczej plaży, którą z jednej strony otaczają skaliste wzgórza, a z drugiej krystalicznie czysta woda.

Cefalu — to nietypowa nadmorska miejscowość wybudowana pod 270-metrową skałą. Panorama miasta, którą zobaczymy z plaży, robi ogromne wrażenie, a porośnięte roślinnością wzgórza rozciągające się wzdłuż wybrzeża, sprawiają, że możemy poczuć się tam jak w tropikach. Cefalù zwane jest "Miastem Normanów", ponieważ swoją świetność osiągnęło za panowania normańskiego władcy Rogera II. To on ufundował budowę katedry Duomo di Cefalù, która do dziś stanowi pamiątkę czasów Sycylii normańskiej.

Messyna — ostatnim punktem wycieczki po północy Sycylii jest Messyna, położona w jej wschodniej części. To ciche i spokojne miasto niesłusznie omijane jest przez turystów, ponieważ zachwyca swoją architekturą, kolorami i różnorodnością. Ogromne wrażenie na zwiedzających robią kamienice wybudowane w arabskim stylu, perełki architektury takie jak Katedra Duomo lub Chiesa di Santissima Annunziata dei Catalani uznawany za jeden z piękniejszych kościołów Sycylii.

Zdjęcie Plaża w San Vito lo Capo słynie z krystalicznie czystej wody / Agata Zaremba / INTERIA.PL

Jak dolecieć na południe Sycylii. Tani i prosty sposób na podróż

Jeśli jednak zdecydujemy się na podróż na południe Sycylii, najszybszą i najwygodniejszą opcją będzie przylot samolotem z Katowic bezpośrednio do Katanii. Podobnie jak w przypadku Palermo, najtańsze loty zdobędziemy na luty. Lot na trasie Katowice - Katania w dwie strony będzie kosztować nas 160 zł na około 2 tygodnie lub 260 zł na tydzień pobytu.

W sezonie do Katanii dolecimy bezpośrednio z Katowic, Warszawy i Krakowa. Ceny lotów w dwie strony wahają się w przedziale 440-550 zł w maju, czy też 500-575 zł w lipcu.

Co zobaczyć na południu Sycylii? Niebywałe zabytki i piękne plaże

Katania — podróżując po Sycylii, miłośnicy historii i kultury nie mogą przegapić wizyty w Katanii. Miasto, leżące u stóp wulkanu Etna, zachwyca bogactwem architektonicznym i kulturowym. Zwiedzając Katanię, warto zobaczyć Piazza Duomo, czyli plac Katedralny, katedrę pod wezwaniem św. Agaty, a także Terme Achilleane — znajdujące się pod katedrą łaźnie rzymskie.

Syrakuzy — to dawna grecka kolonia, o której pierwsze wzmianki pojawiły się w 733 roku p.n.e. Znaleziska archeologiczne dokonane na jej terenie świadczą o tym, że powstała już dużo wcześniej, nawet w XIV wieku p.n.e. W późniejszych latach wpadła w ręce Rzymian, Arabów, a następnie Normanów.

Dziś Syrakuzy to urokliwe miasteczko, idealne na wakacyjny wypoczynek. Nie brakuje tam fascynujących atrakcji dla turystów. Zobaczymy tam m.in.:

amfiteatr rzymski z III lub IV wieku n.e.,

teatr grecki z III wieku p.n.e. z wykutym w skale audytorium,

Latomia del Paradiso, czyli kamieniołom, z którego pozyskiwano materiały do budowy miasta Muzeum Archeologiczne Paolo Orsi,

Katedrę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Zdjęcie Syrakuzy to historyczne miasto, które zachowało wiele antycznych zabytków / 123RF/PICSEL

Taormina — pięknie położona miejscowość, która rozpościera się na stromych zboczach gór. Stamtąd możemy podziwiać przepiękny krajobraz wybrzeża południowej Sycylii. Jedną z najważniejszych atrakcji Taorminy są ruiny greckiego teatru, który następnie został przebudowany przez Rzymian. Po Syrakuzach jest to drugi co do wielkości teatr na Sycylii.



Selinunte, Agrigento, Segesta i Tindari — to miejsca, które szczególnie przypadną do gustu miłośnikom historii. Miasta położone są w zachodnio-południowej części wyspy, w niedużej odległości do siebie, jednak najlepiej podróżować między nimi samochodem.

Najważniejsze i najbardziej spektakularne zabytki znajdziemy w Agrigento, w którym znajduje się Valle dei Templi, czyli Dolina Świątyń, stanowiąca najważniejszy zespół zabytków starożytnych na Sycylii. W 1997 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie podziwiać tam możemy ruiny kompleksu doryckich świątyń. Niemałe wrażenie na odwiedzających robią również ruiny greckiej świątyni w Selinunte, które doskonale ukazują kunszt greckiego budownictwa.