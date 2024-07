Nawet tak piękne miejsce jak nasze swojskie Podhale i Zakopane w końcu zaczynają się nudzić. Szczególnie, jeśli często bywa się w tym regionie i zna się praktycznie wszystkie szlaki na pamięć. W związku z tym, kiedy zaproponowano mi dwudniowy wyjazd w słowackie Tatry Wysokie, które do tej pory były dla mnie zupełnie obcą ziemią, nie zastanawiałam się ani chwili i zgodziłam się na ten wypad. I absolutnie nie żałuję!

Serce słowackich Tatr to bowiem miejsce, gdzie natura łączy się z kulturą i gdzie bez tłoku oraz znajomych, podhalańskich widoków można przeżyć niepowtarzalną przygodę, podziwiając świat z drugiego co do wielkości szczytu Tatr Wysokich oraz rozkoszując się czasem wolnym u ich podnóża na terenie regionu Liptowo.

Tatrzańska Łomnica. Perła Tatr Wysokich

Za swoją bazę wypadową wybrałam miasteczko Tatrzańska Łomnica, które położone jest wokół majestatycznych szczytów Tatr i jest idealne nie tylko dla amatorów górskich wycieczek, lecz także tych, którzy szukają relaksu, dzięki któremu będą mogli choć na chwilę oderwać się od chwil szarej codzienności.

Historia Tatrzańskiej Łomnicy sięga 1881 roku, kiedy została tam założona osada. Turystyczne walory tego miejsca zostały dostrzeżone praktycznie od razu i pierwsi goście spragnieni górskich przeżyć zaczęli pojawiać się w miasteczku już w 1892 roku. Na początku było to popularne miejsce wypoczynkowe dla arystokracji i zamożnych mieszczan. Dzisiaj dostępne jest dla wszystkich turystów i łączy w sobie swój historyczny urok z nowoczesną infrastrukturą.

Tatrzańska Łomnica to urokliwe miasteczko, które położone jest u podnóża Łomnicy Adrian Gladecki/REPORTER Getty Images

W Tatrzańskiej Łomnicy można odwiedzić wiele atrakcji, takich jak Muzeum Tatrzańskie, oferujące fascynujące wystawy poświęcone przyrodzie i historii Tatr. Kolejną atrakcją jest Tatrzański Park Narodowy, który umożliwia turystom bezpośredni kontakt z przyrodą poprzez liczne szlaki turystyczne i edukacyjne.

Nie można zapomnieć o Grand Hotel Praha, prawdziwej perełce architektonicznej, w którym zatrzymałam się w trakcie swojej wycieczki i czułam się tam tak, jakbym cofnęła się w czasie. Ten luksusowy ośrodek został otwarty w 1905 roku, kiedy Tatry Słowackie zaczęły przyciągać coraz liczniejszych turystów poszukujących zarówno górskich przygód, jak i luksusowego wypoczynku. Teraz obiekt oferuje swoim gościom nie tylko komfortowe pokoje i znakomitą kuchnię, lecz także relaks w nowoczesnym spa, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Tatry.

Będąc w Tatrzańskiej Łomnicy można zatrzymać się w zabytkowym Grand Hotel Praha, który działa od 1905 roku Albin Marciniak/East News Getty Images

Łomnica - Królowa Tatr Wysokich

Głównym punktem mojej wyprawy było dostanie się na szczyt Łomnicy. Jest to drugi co do wysokości szczyt Tatr Wysokich (2634 m) i od zawsze fascynował wspinaczy oraz miłośników gór. Pierwsze udokumentowane wejście na wierzchołek miało miejsce w 1793 roku, a jego zdobycie również i dzisiaj jest marzeniem wielu alpinistów.

Pierwszy raz szczyt Łomnicy został zdobyty w 1793 roku Adrian Gladecki/REPORTER Getty Images

Kiedy już się tam dostanie, ze szczytu rozciąga się spektakularny krajobraz na okoliczne szczyty i doliny. I muszę przyznać, że widok na Dolinę Łomnicką oraz grań dookoła to chyba najpiękniejszy widok, jaki do tej pory widziałam. Chodząc po metalowym, położonym nad przepaścią pomoście, można poczuć się co najmniej tak, jakby uniosło się w powietrzu. W takich chwilach jeszcze bardziej czuje się potęgę natury, a 50 minut, przez które każdy z turystów może przebywać na szczycie, to zdecydowanie za mało, żeby nacieszyć się obecnością nie do końca okiełznanej siły gór. Według mnie to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie można odwiedzić, mając na uwadze bliskość natury i dzikiej górskiej scenerii.

Na szczycie Łomnicy znajduje się metalowy pomost umieszczony nad przepaścią Adrian Gladecki/REPORTER Getty Images

Warto wiedzieć, że na szczycie Łomnicy można spędzić noc w małym schronisku, co stanowi wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Z tego, co zdążyłam się dowiedzieć, to wynajęcie dwu lub pięcioosobowego pokoju w tym miejscu jest niezwykle popularne i miejsca zarezerwowane są aż dwa lata do przodu! Warto jednak sprawdzać stronę internetową schroniska i polować na wolny termin. Nie ma się jednak co dziwić tak dużej popularności tego miejsca. Wyobraźcie sobie obudzić się rano na wysokości ponad 2600 m n. p. m., otoczeni jedynie ciszą i majestatem gór...

Kolejka na Łomnicę. Technologiczny cud

Już samo dostanie się na górę, jest niesamowitym doświadczeniem. Wszystko dlatego, że żeby znaleźć się na Łomnicy, trzeba aż dwa razy korzystać ze specjalnej kolejki. Jej pomysłodawcą był Juraj Orsagh - założyciel i dyrektor Państwowego Uzdrowiska Tatrzańska Łomnica. W 1936 roku dostrzegł potrzebę wybudowania kolejki linowej, która połączyłaby Tatrzańską Łomnicę ze szczytem Łomnicy, dzięki czemu goście odwiedzający miasteczko w łatwy i bezpieczny sposób mogliby dostać się na ten majestatyczny szczyt Tatr. W 1941 roku odbyło się uroczyste otwarcie kolejki, która szybko stała się jednym najważniejszych punktów na mapie turystycznej regionu.

Żeby dostać się na szczyt Łomnicy trzeba skorzystać z kolejki, która podzielona jest na dwa odcinki Adrian Gladecki/REPORTER Getty Images

Podróż kolejką składa się z dwóch etapów. Pierwszy prowadzi z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw (Skalnate Pleso), który często stanowi cel sam w sobie. Okolice stawu są dobrze zagospodarowane, z restauracją Panorama Restaurant Skalnaté Pleso oferującą taras widokowy i miejsca do opalania. W pobliżu Łomnickiego Stawu, na wysokości 1786 m, znajduje się Obserwatorium Astronomiczne i Meteorologiczne, założone w 1943 roku. Pełni ono ważną rolę w badaniach astronomicznych oraz meteorologicznych. Jest to jedno z najwyżej położonych obserwatoriów w Europie.

Drugi etap to wspinaczka ze Skalnate Pleso na sam szczyt Łomnicy. Podczas podróży 14-osobową kabiną kolejki pokonuje się różnicę wysokości 855 metrów, a lina nośna jest wsparta tylko na jednym słupie, tuż przy górnej stacji, co sprawia wrażenie lewitowania w przestrzeni. Ta niezwykła i niezwykle ekscytująca podróż pozwala na pokonanie prawie pionowych skał i przeżycie niezapomnianych chwil, podziwiając niepowtarzalne widoki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma tutaj wyznaczonego szlaku prowadzącego na szczyt. Jedyne sposoby dotarcia na górę to alpinistyczne wspinaczki z przewodnikiem lub korzystanie z kolei linowej.

Widok z kabiny kolejki, która wjeżdża na szczyt Łomnicy Adrian Gladecki/REPORTER Getty Images

Liptowo. Raj dla aktywnych turystów

Poza samą Łomnicą, swoje uroki zaprezentował mi też region Liptowo, który położony jest na północ od Tatrzańskiej Łomnicy. Jest to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i oferuje mnóstwo atrakcji od malowniczych szlaków turystycznych, przez liczne jeziora, aż po fascynujące jaskinie. Jedną z głównych atrakcji jest Liptowski Mikulasz - urocze miasteczko pełne zabytków i kulturalnych wydarzeń. Dla tych, co kochają przyrodę idealnym miejscem będzie też Dolina Demianowska, znana z imponujących jaskiń, takich jak Jaskinia Wolności czy Jaskinia Lodowa. To miejsce, gdzie można poczuć prawdziwą magię podziemnego świata.

Liptowo to region, który oferuje odwiedzającym aktywny wypoczynek, jak i chwilę relaksu w aqua parku Agnieszka Żurek archiwum prywatne

Sama zdecydowałam się na mniej aktywne spędzanie czasu i zaszyłam się w parku wodnym Bešeňova, który oferuje także bogatą strefę wellness. Można w niej skorzystać z sauny suchej czy mokrej oraz różnego zabiegów i masaży. Odwiedzając Bešeňovą koniecznie trzeba zanurzyć się chociaż na chwilę w basenie siarkowym, po którym skóra przez długi czas pozostanie gładka, a ciało zrelaksowane jest po górskich wspinaczkach. Z kolei na tych, którzy pragną jeszcze więcej adrenaliny, czeka 15 zjeżdżalni wodnych oraz specjalność obiektu - fale, przypominające atmosferę morskiego kurortu.

Tatry Wysokie na weekend - alternatywa dla polskiego Podhala

Podróż po Tatrach Wysokich na Słowacji to wyjątkowe doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci. Tatrzańska Łomnica, majestatyczna Łomnica i urokliwy region Liptowo tworzą niepowtarzalną mozaikę, która będzie w stanie zachwycić każdego odwiedzającego. W szczególności polecam ten region wszystkim tym, którym polska strona Tatr już się opatrzyła lub nie chcą wypoczywać w towarzystwie tak wielu turystów, którzy w okresie letnim tłumie przybywają do Zakopanego i zdobywają kolejne szczyty.

Słowacja oferuje coś zupełnie innego, bo bez białych misiów, z którymi można zrobić sobie zdjęcie, straganów z ciupagami i oscypkami czy wszechogarniającego, przytłaczającego wręcz, turystycznego zaplecza, które potęgę gór zmieniło na rozrywkowe centrum nastawione niekiedy jedynie na szybki i duży zarobek.

Wycieczka w Tatry Wysokie na Słowacji to zanurzenie się w zupełnie innym świecie niż ten podhalański Agnieszka Żurek archiwum prywatne

Być może dla niektórych o wiele bardziej atrakcyjny będzie właśnie ten spokój i ukłon w stronę natury, który dominuje nad otaczającym krajobrazem i lokalnymi miasteczkami. A w połączeniu z przepysznym regionalnym jedzeniem i niezwykle gościnnymi Słowakami, może być najlepszym od lat wyborem, jeśli chodzi o wyjazd w góry i zanurzenie się w zupełnie inny świat - świat skał, przepaści, ostrych grani i niewyobrażalnie pięknych widoków.

