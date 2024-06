Polacy kochają Chorwację. Z danych udostępnionych przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną jesienią 2022 roku wynikało, że tylko do września kraj ten odwiedziło wtedy ponad 1 mln Polaków! Ten rok również nie będzie odbiegał od normy - Polacy już rozgościli się w Chorwacji, ponownie stanowiąc jedną z najliczniejszych grup turystów. Co ich przyciąga? Krystalicznie czysta woda, kamieniste plaże, świeże ryby i owoce morza, atrakcje na każdą kieszeń oraz oczywiście słońce.

Choć Chorwacja jawić się nam morze jako "raj na ziemi", to warto pamiętać, że nawet w raju należy zachować ostrożność. Ambasada RP w Zagrzebiu regularnie dzieli się w swoich mediach społecznościowych radami dla turystów, ostrzega przed niebezpieczeństwami i przypomina o obowiązujących przepisach. Seria "Rady i porady twojego konsula" cieszy się na Facebooku ogromną popularnością. W dwóch ostatnich wpisach urzędnicy postanowili skupić się na kulturze biwakowania i ostrzec przed czającymi się w lasach i w górach niebezpieczeństwami!

Po pierwsze, korzystanie z parkingów w miastach jest płatne - opłatę można wnieść gotówką lub kartą w parkometrze lub kasie parkingu. Należy zachować dowód wpłaty, na wypadek dodatkowej kontroli czy otrzymania po jakimś czasie wezwania do zapłaty. W miastach wyznaczono miejsca, w których można zaparkować kamperem, jednak wiele z nich wprowadza własne przepisy dotyczące godzin i zasad parkowania. Można się z nimi zapoznać na stronie urzędu miasta, do którego wjeżdżamy.

WAŻNE: Biwakowanie i obozowanie poza wyznaczonymi do tego celu obszarami jest zabronione i podlega karze grzywny od 200 do 1300 euro.

rozpalanie ognisk na otwartej przestrzeni jest surowo zabronione - korzystaj z wyznaczonych miejsc do grillowania,

na terenie kempingów nie wolno myć samochodów ani łodzi, chyba że mają do tego celu przeznaczoną przestrzeń,

pamiętaj, że na kempingach obowiązuje zasada pierwszeństwa dla pieszych i rowerzystów, a dopuszczalna prędkość poruszania się autem po kempingu to 10-20 km/h,

nie podłączaj się samodzielnie do instalacji elektrycznej - poproś o to obsługę kempingu,

przestrzegaj pory nocnej - zwykle trwa od północy do 06:00-07:00 rano - w tym czasie nie można rozbijać namiotów, markiz i innego sprzętu,

Prawo jazdy kategorii B na terenie Chorwacji uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500kg - na szczęście większość kamperów mieści się w tych granicach. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przyczepy kempingowej.

- Dzikie lasy, malownicze góry, przejrzyste jeziora, lśniące rzeki, jaskinie to poza pięknym wybrzeżem Adriatyku niewątpliwe walory przyrodnicze Chorwacji. Mało zmienione środowisko przyrodnicze jest domem dla licznych gatunków zwierząt. Oprócz znanych nam z Polski gatunków, jak np. dzik, sarna, jeleń, kuna, kozica czy wilk, Chorwację zamieszkuje około 400 gatunków ptaków (m.in. jastrząb, czapla siwa, warzęcha zwyczajna, uszatka zwyczajna sęp płowy, orzeł bielik). Wiele jest także gatunków endemicznych, czyli takich które nie występują na innych obszarach. Ponadto w Chorwacji występują liczne małe, ale bardzo niebezpieczne stworzenia - czytamy na stronie ambasady.

W przypadku ukąszenia należy zachować spokój, unieruchomić ukąszony obszar i jak najszybciej udać się do najbliższej placówki medycznej lub zadzwonić pod numer 112.

Po ukąszeniu czarnej wody należy jak najszybciej udać się do lekarza.

- Kleszcze zakażone wirusami lub bakteriami najczęściej występują w północnej i północno-zachodniej części Chorwacji. Aby ich uniknąć, ubieraj się wielowarstwowo, unikaj przechodzenia przez krzaki i niską roślinność, a po powrocie do domu dokładnie obejrzyj swoje ciało i ciała domowników. Dużym celem dla nich są także zwierzęta domowe, które należy chronić przed pasożytami zewnętrznymi, a jeśli zauważymy u siebie lub zwierzaka kleszcza, spróbujmy go delikatnie usunąć pęsetą okrężnymi ruchami lub udajmy się do lekarza - czytamy na stronie ambasady.