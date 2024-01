Spis treści: 01 Raj dla podróżujących samotnie

Samotne podróżowanie w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Linie lotnicze WizzAir postanowiły przyjrzeć się bliżej temu trendowi i stworzyły ranking 20 najlepszych miast Europy dla podróżujących solo. Lista powstała w oparciu o dane portalu TripAdvisor, który zbiera opinie turystów na temat miejsc podróży, atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych czy restauracji. Tym razem pod lupę wzięto "recenzje" wystawione w 2023 roku.

- Następnie linia lotnicza obliczyła odsetek pięciogwiazdkowych recenzji dla każdego miasta i odpowiednio je uszeregowała - podaje "Daily Mail". - Proces polegał na wybraniu z każdego kraju jednego miasta, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, tak aby każdy kraj był reprezentowany na liście tylko raz.

Zatem, przechodzimy do rankingu.

Raj dla podróżujących samotnie

Ranking otwiera greckie miasto Rodos. Według badań WizzAir, aż 76 proc. podróżujących solo pozostawiło symboliczne "5 gwiazdek". Turyści docenili przede wszystkim atrakcje (79 proc.) i dobre ceny w restauracjach (73 proc.).

A teraz czas na reprezentanta kraju, który jest tłumnie odwiedzany co roku przez Polaków. To Split w Chorwacji, któremu turyści podróżujący w pojedynkę wystawili aż 73 proc. pozytywnych recenzji. Raport wskazuje, że najbardziej docenili atrakcje (81 proc.) i restauracje (66 proc.).

Na trzecim miejscu rankingu wylądowały dwa miasta. Jednym z nich jest miasto Faro w Portugalii. Na portalu TripAdvisor uzyskało 67 proc. recenzji na poziomie "5 gwiazdek". Większość turystów zwróciła uwagę na miasto położone w regionie Algrave ze względu na atrakcje (74 proc.).

Drugie miasto to Stambuł w Turcji. W tym przypadku recenzji na poziomie "5 gwiazdek" było na portalu 67 proc. Turyści docenili przede wszystkim restauracje.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

Florencja (Włochy),

Londyn (Wielka Brytania),

Rejkiawik (Islandia),

Sewilla (Hiszpania),

Valletta (Malta),

Nicea (Francja),

Lucerna (Szwajcaria),

Warna (Bułgaria) i Ryga (Łotwa).

Polskie miasto w czołówce rankingu

Pierwszą dziesiątkę zamknęły ex æquo Brugia w Belgii, Kowno na Litwie i Kraków.

- Trzecim miastem, które zajęło dziesiąte wraz z Brugią i Kownem, jest miejsce jest Kraków. Uzyskał ogólny wynik 57 proc., natomiast jeśli chodzi o atrakcje i restauracje, turyści ocenili je na poziomie 56 proc. i 57 proc. - podaje "Daily Mail".

Kraków, czyli turystyczny magnes

Kraków to polskie miasto, które regularnie trafia do rozmaitych rankingów podróżniczych. Stolica Małopolski znalazła się m.in. na liście miast najlepszych do odwiedzenia zimą, w którym wyprzedził Pragę, Kopenhagę czy Berlin. Kraków znalazł się również w pierwszej dziesiątce miast Europy z ciekawą kulturą i kuchnią według rankingu Booking.com.

To jednak nie koniec. W ubiegłym roku Kraków znalazł się w gronie 100 najlepszych europejskich metropolii. Tak wynika z raportu "Europe’s Best Cities in 2023" przygotowanego przez Resonance Consultacy, firmy specjalizującej się w brandingu miast. Kraków znalazł się w pierwszej połowie zestawienia.

Kraków to jedno z największych i najpiękniejszych miast w Polsce. Jest chętnie odwiedzane przez krajowych i zagranicznych turystów. Według ostatnich danych, szacunkowa liczba turystów w 2023 roku to ponad 9 milionów. Dawna stolica kraju przyciąga jak magnes. Kraków zazwyczaj kojarzy się z Bazyliką Mariacką czy Wawelem, ale tak naprawdę to tylko jedne z wielu miejsc, które warto zobaczyć w mieście. Kawiarnie, restauracje, przytulne knajpy, muzea i klimatyczne miejsca sprawiają, że miasto potrafi zachwycić o każdej porze roku.

Źródło: Daily Mail, krakow.pl