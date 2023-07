Spis treści: 01 Czego nie można przewozić w bagażu podręcznym, a czego w rejestrowanym?

02 Jakich przedmiotów nie przewozić w bagażu rejestrowanym?

03 Urządzenie elektroniczne i baterie. Musisz szczególnie na nie uważać

04 Alkohol jest dozwolony, jednak istnieją ograniczenia

Przygotowując się do wakacyjnych podróży, musimy odpowiednio spakować nasz bagaż. Istnieje wiele kwestii, o których należy wtedy pamiętać. Oprócz sprawdzenia dopuszczalnego rozmiaru i wagi walizek, a także wytycznych dotyczących bagażu specjalnego i dodatkowego, pakując się, musimy wiedzieć, czego nie możemy przewozić, podróżując samolotem. Tych kilku zasad absolutnie nie wolno ignorować. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów i załogi samolotu, a także sprawne przejście kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Reklama

"Na lotnisku wszystkich obowiązują rygorystyczne przepisy i procedury bezpieczeństwa" — mówił nam st. chor. szt. SG Michał Mirocha, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów. Cały artykuł na temat pracy straży granicznej na krakowskim lotnisku można przeczytać tutaj: "Decydują ułamki sekund". Straż Graniczna odsłania kulisy pracy na krakowskim lotnisku

Czego nie można przewozić w bagażu podręcznym, a czego w rejestrowanym?

Podróżując samolotem, możemy mieć ze sobą dwa rodzaje bagażu — podręczny i rejestrowany (zazwyczaj musimy je jednak najpierw wykupić). Bagażem podręcznym może być mała walizka, duża torba czy też plecak turystyczny o określonych przez linię lotniczą wymiarach. Taki bagaż zabieramy ze sobą na pokład samolotu i umieszczamy go w luku nad naszym siedzeniem. Zasady określają jednak, że nie możemy w nim mieć:

płynów w pojemnikach większych niż 100 ml (chyba że kupimy je na lotnisku, w strefie odlotów),

przedmiotów ostrych (noży, igieł, strzykawek, a nawet nożyczek),

broni palnej,

materiałów wybuchowych (np. sztucznych ogni),

materiałów łatwopalnych (farb, gazu do zapalniczek),

substancji trujących.

Warto jednak wiedzieć, że zakaz wnoszenia na pokład płynów o większej pojemności niż 100 ml nie obowiązuje już na niektórych europejskich lotniskach. Dzięki rozwojowi techniki i nowoczesnym skanerom umożliwiającym szybką i skuteczną kontrolę bagażu pasażerowie mogą wnieść ze sobą na pokład do dwóch litrów płynów. Takie zmiany wdrożono już m.in. na lotnisku Sztokholm-Arlanda, Vaclava Havla w Pradze czy też w amsterdamskim Schiphol.

W zależności od kraju, do którego lecimy, mogą obowiązywać nas również ograniczenia związane z przewożeniem żywności, a przede wszystkim wędlin i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jeśli jednak nasz lot odbywa się na terenie Unii Europejskiej, takie restrykcje zazwyczaj nas nie obowiązują.

Zdjęcie W bagażu podręcznym możemy przewozić płyny jedynie w butelkach do 100 ml / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jedzenie i picie w bagażu podręcznym. Zniknie limit płynów?

Jakich przedmiotów nie przewozić w bagażu rejestrowanym?

Wyjeżdżając na wakacje, najczęściej decydujemy się zabrać ze sobą bagaż rejestrowany, w którym bez obaw możemy przewozić kosmetyki większe niż 100 ml, a także ostre narzędzia takie jak nożyczki, noże, igły, czy też czekany do wspinaczki. Jednakże niezależnie od linii lotniczej, obowiązuje nas lista przedmiotów, których nie wolno mieć w bagażu rejestrowanym. Chodzi dokładniej o:

latarki gazowe,

butle biwakowe z propan-butanem,

baterie litowo-jonowe ,

, papierosy elektroniczne (można je mieć w bagażu podręcznym),

deskorolki elektryczne lub e-rolki zasilane bateriami litowymi,

rozpałki węgla drzewnego,

substancje wybuchowe np. fajerwerki, granaty, pojemniki z gazem,

substancje chemiczne i toksyczne np. trucizny, gaśnice, kwasy, aerozole obezwładniające np. gaz pieprzowy,

produkty pochodzenia zwierzęcego będące wynikiem polowania, w tym części zwierząt.

Zdjęcie Spakowanie niedozwolonych przedmiotów w bagażu rejestrowanym może skończyć się problemami i niepotrzebnym stresem na lotnisku / Lukasz Szelemej / East News

Zobacz również: Twoja walizka wyjedzie jako pierwsza. Pracownik zdradza trik, jak szybko odebrać bagaż na lotnisku

Urządzenie elektroniczne i baterie. Musisz szczególnie na nie uważać

Szczególną uwagę musimy zwrócić, pakując urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi (Li-Ion), czyli m.in.: laptopy, telefony, aparaty fotograficzne, e-papierosy czy też powerbanki. Charakteryzują się one stosunkowo wysokim ryzykiem samozapłonu lub wybuchu. W historii lotnictwa doszło do niejednego przypadku pożaru na pokładzie, wywołanego wybuchem takiej baterii. Jest to związane z aktywnością chemiczną litu.

W zależności od linii lotniczej mogą obowiązywać nas limity ilości takich baterii na pasażera. KLM dopuszcza 15 urządzeń elektronicznych z baterią litową do 100 Wh, natomiast Ryanair 20. Urządzenia muszą być wyłączone i zabezpieczone w bagażu podręcznym. Jeśli jednak chcemy przewieźć urządzenia z baterią do 160 WH, musimy złożyć wniosek o pozwolenie. Urządzenia o mocy większej niż 160 Wh są całkowicie niedozwolone. Zapasowe baterie litowe i powerbanki możemy przewozić tylko w bagażu podręcznym.

Zdjęcie Przedmioty takie jak laptop, aparat, powerbank powinniśmy spakować do bagażu podręcznego, lub torby, którą zabierzemy ze sobą na pokład / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Przed odprawą zadbaj drobny szczegół. Potem sobie podziękujesz. "To mnie uratowało"

Alkohol jest dozwolony, jednak istnieją ograniczenia

Z naszych wakacyjnych podróży chętnie przywozimy lokalne produkty z danego kraju w tym alkohole. Musimy wtedy pamiętać, że podlegają one pewnym ograniczeniom. Jeśli nasz lot odbywa się na terenie Unii Europejskiej w bagażu rejestrowanym i podręcznym możemy łącznie przewieźć:

do 10 l alkoholi spirytusowych,

do 20 l wzmocnionego wina np. porto,

do 90 l wina lub 60 l wina musującego,

110 litrów piwa.

Poza terenem Unii Europejskiej sprawa już wygląda zupełnie inaczej. Te limity są dużo mniejsze:

4 litry wina (niemusującego),

16 litrów piwa,

1 litr alkoholi spirytusowych,

1 litry alkoholu etylowego,

2 litry wzmocnionego wina lub musującego.