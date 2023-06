Spis treści: 01 Czy można do samolotu zabrać jedzenie?

Czy można do samolotu zabrać jedzenie?

Pytanie: "czy na pokład samolotu można wnieść jedzenie?" jest jednym z częściej pojawiających się w kontekście podróży lotniczych. Niestety odpowiedź w tej kwestii nie jest jednoznaczna.

W przypadku bagażu rejestrowanego, czyli tego, który przewożony jest w ładowni samolotu, możemy przewozić produkty spożywcze, o ile nie są to substancje zakazane, niebezpieczne i nie naruszają zasad celnych (przed podróżą warto sprawdzić zasady obowiązujące w danym kraju, a jeśli chcemy przywieźć z podróży upominki w postaci żywności to także oraz polskie zasady celne). W przypadku bagażu podręcznego, który zabieramy ze sobą na pokład, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Zatem czy można do samolotu zabrać jedzenie w bagażu podręcznym?



Czy na pokład samolotu można wnieść jedzenie?

Jak wspomniano kwestie przewożenia żywności w bagażu podręcznym, są nieco bardziej skomplikowane, bo zależą one od celu podróży i krajów tranzytowych, czyli państw, w których czekają nas przesiadki oraz przepisów poszczególnych linii lotniczych. Na pytanie: czy można wnieść na pokład samolotu jedzenie, ogólna odpowiedź brzmi: tak, jednak nie wszystkie rodzaje produktów spożywczych wolno nam przewozić w bagażu podręcznym. Jakie jedzenie można wnieść do samolotu?

Jakie jedzenie można wnieść do samolotu?

Co do zasady na pokład samolotu możemy wnieść wszelkiego rodzaju przekąski i produkty żywnościowe pod warunkiem, że są one zapakowane w oryginalne opakowania i widnieje na nich data ważności. Jeśli planujemy zabrać kanapki, powinniśmy zadbać by były szczelnie zapakowane. Jednak w przypadku żywności szybko psującej się warto sprawdzić wskazania przewoźnika w tej kwestii. Niektóre linie zabraniają wnoszenia na pokład łatwo psujących się rzeczy, zwłaszcza na długie loty.

Unia Europejska: Jedzenie w bagażu podręcznym

Jeśli odbywamy loty w ramach Unii Europejskiej, jedzenie w bagażu podręcznym nie będzie stanowiło żadnego problemu. W ramach Wspólnoty możemy latać, mając pod ręką niemal każdy rodzaj produktów spożywczych. Jednak podobnie jak podczas podróży autobusami czy pociągami warto w tej kwestii pamiętać o podróżnym savoir-vivre i nie zabierać na pokład jedzenia o szczególnie intensywnym zapachu. Nasi współpasażerowie będą nam z pewnością ogromnie wdzięczni jeśli zamiast kanapki z kiełbasą czy rybą weźmiemy ze sobą jedzenie o mniej intensywnej woni. W ramach Unii Europejskiej możemy też bez problemu przewozić warzywa i owoce. Problem pojawia się, gdy nasza podróż wykracza poza granice Wspólnoty. Jakie jedzenie można zabrać do samolotu w takim przypadku?

Jakie jedzenie można zabrać do samolotu lecącego poza Unię Europejską?

O ile w ramach Unii Europejskiej jedzenie w bagażu podręcznym nie stanowi żadnego kłopotu, o tyle jeśli decydujemy się na lot poza granicę Wspólnoty, warto sprawdzić jakie jedzenie można zabrać do samolotu. Najczęściej zabronione jest posiadanie w bagażu podręcznym samolotów latających poza UE:

nabiału,

mięsa,

produktów pochodzenia zwierzęcego,

świeżych warzyw,

świeżych owoców.

Przepisy celne poszczególnych krajów także mogą zakazywać wwożenia na ich teren niektórych produktów spożywczych, dlatego przed wylotem warto sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy.

Napoje w bagażu podręcznym: Znikną limity?

Oddzielną kwestią są napoje w bagażu podręcznym. Zasady bezpieczeństwa mówią jasno, że na pokład samolotu możemy wnieść jedynie litr płynów w pojemnikach nie większych niż 100 mililitrów. Woda i inne napoje traktowane są na równi z szamponem, żelem pod prysznic czy pastą do zębów i wliczane do tego limitu. Jeśli nie chcemy wydawać fortuny kupując napoje na pokładzie samolotu możemy je nabyć “za bramkami", czyli po przejściu kontroli bezpieczeństwa.



Limit płynów, które można przewozić w bagażu podręcznym w ciągu najbliższych kilku lat może przejść do historii. Nowoczesne skanery 3D umożliwiają skontrolowanie bagażu podręcznego bez konieczności wyjmowania płynów czy urządzeń elektronicznych. Oznacza to, że limit płynów, który do tej pory podyktowany był kwestiami bezpieczeństwa, przestanie mieć rację bytu. Pierwszym krajem, w którym pojawią się bramki CT, będzie Wielka Brytania. Rząd tego kraju nakazał największym lotniskom na Wyspach montaż urządzeń do połowy 2024 r.



Słoiki i domowe przetwory w samolocie

Nie wszyscy latamy na urlopy do egzotycznych krajów, niektórzy z nas w wakacje wracają z emigracji lub odwiedzają swoich bliskich za granicą. Naturalnym odruchem jest chęć zabrania czegoś typowo polskiego, czegoś, co smakuje jak u mamy. Jeśli zatem wpadnie mam do głowy pomysł przewożenia konfitur, dżemów, kompotów czy innych przetworów zawierających substancje ciekłe w bagażu podręcznym to niestety mamy złą wiadomość... traktowane są one jak płyny, toteż na pokład można zabrać ze sobą jedynie 1 litr dżemu truskawkowego i innych tego typu przysmaków. Natomiast jeśli zechcemy wziąć domowe ciasto, chleb, ser czy kiełbasę - w ramach Unii Europejskiej nie będą one żadnym problemem.



Jedzenie dla dziecka w samolocie

Jedzenie dla dziecka w samolocie to oddzielna kwestia. Linie lotnicze najczęściej dbają o swoich małych podróżnych. W przypadku niemowlaków rodzice mogą zabrać mleka, przeciery czy kaszki dla dziecka. Muszą to zgłosić podczas kontroli i mogą zostać poproszeni o skosztowanie odrobiny przewożonego jedzenia. Jednak mleka, kaszki i przeciery nie wliczają się do limitu 1 litra płynów. W większości samolotów dostępne są też kuchenki mikrofalowe, toteż rodzice mogą poprosić obsługę o podgrzanie jedzenia. Alternatywą są też kaszki i mleko w proszku, wówczas wystarczy poprosić o gorącą wodę.



