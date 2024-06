Czy można zabrać jedzenie do samolotu?

Co do zasady odpowiedź na pytanie: “czy można zabrać jedzenie do samolotu?", jest twierdząca. Nikt nie będzie robił nam problemów, jeśli zabierzemy ze sobą kanapki, sałatkę, owoce czy przekąski. Jeśli poruszamy się na terenie Unii Europejskiej, większość produktów spożywczych możemy przewozić bez problemów również w bagażu podręcznym.