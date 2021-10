Czerwone Wierchy jesienią robią się czerwone - to właśnie stąd pochodzi nazwa tej wyjątkowo popularnej wśród turystów górskiej, tatrzańskiej grani, w której skład wchodzą Kopa Kondracka, Małołączniak, Krzesanica i Ciemniak. Znajdują się one w często uczęszczanym miejscu w Tatrach - pomiędzy Giewontem a Kasprowym Wierchem. Co ciekawe, z początku Czerwonym Wierchem nazywano tylko Małołączniak - dopiero z czasem nazwa przeszła na pozostałe szczyty.

Dlaczego Czerwone Wierchy są czerwone? Powodem jest jedna roślina

Za wyjątkowy kolor tych tatrzańskich szczytów odpowiada jedna, wysokogórska roślina - sit skucina, która rośnie w niskich, bardzo gęstych kępkach. Już połowie lata czerwienieją jej liście, co sprawia, że jesienią całe zbocza i tereny pokryte tą rośliną, robią się intensywnie czerwone.



Oprócz Czerwonych Wierchów, znajduje się ona również w innych miejscach w Tatrach, ale także w Sudetach i na Babiej Górze. W Tatrach można ją spotkać od 1200 m. n. p. m. - rośnie więc na większości szczytów w najwyższych polskich górach.



Sit skucina jest niezwykle odporny na trudne warunki wysokogórskie - nie szkodzi mu silny wiatr, susza, mróz ani słońce. Ma bardzo silny system korzeniowy.





Reklama

Czerwone Wierchy - idealne na wycieczkę górską

Pierwszym znanym z nazwiska człowiekiem, który przeszedł Czerwone Wierchy, był Baltazar Hasquet w 1792 roku, jednak teren ten był od lat penetrowany przez pasterzy, którzy wypasali owca na tamtejszych zboczach. Dziś to jedne z bardziej popularnych szlaków wśród turystów - w sezonie letnim są łatwo dostępne, prowadzi na nie sporo szlaków i roztaczają się z nich naprawdę wyjątkowe widoki.



Przeczytaj też:



Została okrzyknięta najpiękniejszą jaskinią świata! Skrywa wyjątkowe skarby



Najlepsze propozycje na weekend jesienią. Tam jest teraz najpiękniej!



Jesienny przepis na bezglutenowy chlebek dyniowy



* * *



Zobacz więcej: