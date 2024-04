To jedna z tańszych wysp Chorwacji. Wypoczniesz tam za grosze

Wyspa Brac położona jest w środkowej części Dalmacji, na południowym wschodzie od Splitu. To właśnie tam znajduje się jedna z najbardziej zaskakujących plaż chorwackiej krainy — Zlatni Rat, czyli tzw. Złoty Róg. Charakteryzuje się łagodnym zejściem do wody i świetnymi warunkami do windsurfingu.

Atrakcją wyspy jest także klasztor Pustelnia Braca, gdzie niegdyś mnisi ukrywali się przed Turkami. Warto udać się również do najstarszego miasteczka Skrip, gdzie możemy poczuć sielankową codzienność i odwiedzić muzeum nawiązujące do historii pierwszych mieszkańców.

Jeśli chcemy dostać się na Wyspę Brac, warto wybrać lot do Splitu, który może wynieść ok. 650 zł za osobę w dwie strony już w sezonie letnim. Chorwackie miasto jest świetnie skomunikowane z wyspą, na którą łatwo dopłyniemy promem. Bilet do Supetaru kosztuje ok. 6 euro. Promy kursują od 6:15 do 23:59, a sam rejs zajmuje ok. 50 minut.

Plaża Zlatni Rat 123RF/PICSEL

Nocleg na Wyspie Brac jest dużo tańszy niż np. w stolicy Chorwacji, gdyż za sam camping w czerwcu dla dwóch osób na 7 dni zapłacimy ok. 1000 zł. Natomiast zakwaterowanie u prywatnych gospodarzy na stronie Booking rozpoczyna się już od 1130 zł za dwie osoby w tych samych kryteriach. Koszt noclegu w hotelu będzie niewiele wyższy, gdyż ceny rozpoczynają się już od ok. 1200 zł za dwie osoby.

Po wyspie można poruszać się na wiele sposobów, najchętniej wybieraną formą przez turystów jest auto, którego wypożyczenie na tydzień może kosztować już ok. 80 euro. Niektórzy decydują się również na wypożyczenie skutera lub podróż komunikacją miejską.

Koszt takiej wyprawy w najlepszym wypadku bez wyżywienia i biletów za atrakcje może wynieść ok. 2900 zł za dwie osoby.

Widok na klasztor Dominikanów w mieście Bol 123RF/PICSEL

Wyspa godzinę drogi od Zadaru. Rajskie wakacje za 1500 zł

Pag nazywana też wyspą pustynną posiada naturalny i malowniczy wygląd. Dodatkowo jest to jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów Chorwacji. Można śmiało powiedzieć, że to raj dla osób szukających aktywnego i spokojniejszego wypoczynku.

Wyspa słynie z owczego sera, imprezowej plaży Źrce nazywanej także chorwacką Ibizą i gaju oliwnego w Lun. Warto odwiedzić miasto Pag, które bogate jest w punkty widokowe, pozwalające napawać się panoramą miasta.

Pag 123RF/PICSEL

Najprostszym sposobem na dostanie się na Wyspę Pag jest lot do Zadaru, którego ceny rozpoczynają się już od 537 zł za osobę w dwie strony. Stamtąd pozostaje już tylko ok. 67 km do miejscowości Pag, gdzie można dojechać bezpłatnym Mostem Paski. Najlepiej jest wypożyczyć auto już na lotnisku za ok. 850 zł na 7 dni, aby móc je zwrócić przed wylotem. Oczywiście, aby spróbować zaoszczędzić można spróbować dojechać tam taksówką lub komunikacją miejską.

Ceny noclegu dla dwóch osób w prywatnym apartamencie rozpoczynają się już od ok. 900 zł za 7 dni. Koszt zakwaterowania w standardowym hotelu 3-gwiazdkowym będzie niewiele wyższy, gdyż na dany moment wynosi ok. 1200 zł. Turyści, którym zależy na wyższym standardzie, wydadzą na nocleg przynajmniej ok. 1900 zł. Łączny koszt wyjazdu bez doliczenia wyżywienia i atrakcji dla dwóch osób wyniesie ok. 2900 zł, czyli ok. 1450 zł za osobę.

Wyspa Pag 123RF/PICSEL

Lawendowa wyspa za przystępną cenę. Pomysł na wakacje 2024

Wyspa Hvar jest chętnie wybieranym kierunkiem przez turystów. Nazywana jest lawendową ze względu na liczne pola fioletowych kwiatów, a zwłaszcza w miejscowości Brusje. Natomiast miasto Hvar przypadnie do gustu młodym osobom, które podczas wyjazdów lubią cieszyć się nocnym życiem.

Mniej zatłoczonym miejscem znajdującym się na południu Chorwacji będzie Stari Grad. Pasjonaci kultury i historii mogą odwiedzić tam Muzeum Miasta, czy też Muzeum Klasztoru Dominikanów. Turyści z zapałem do aktywnego spędzania czasu powinni udać się na Wzgórze Glavica.

Kwitnąca lawenda na Wyspie Hvar 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam, aby dostać się na Hvar, warto polecieć do Splitu i tam przesiąść się w porcie na prom. Transport wodny kursuje od 8:00 do 16:00 i trwa ok. 1 godzinę, a standardowy koszt to 116 zł za osobę. Jednak w przypadku niektórych rejsów znajdą się także bilety za 27 zł.

Na wyspie dostępne są różnorodne formy noclegów, np. w pokojach wieloosobowych już za ok. 650 zł za dwie osoby na 7 dni. Jednak myśl o pokoju pełnym obcych ludzi nie napawa wielu turystów radością. Koszt zakwaterowania w hotelu rozpoczyna się od ok. 1000 zł, a łączna cena wyjazdu na wyspę Hvar bez wyżywienia oraz atrakcji może wynieść ok. 2500 zł.

Widok na miasto Hvar 123RF/PICSEL

