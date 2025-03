Jedna z najbardziej nietypowych atrakcji w Małopolsce. Turyści odpoczywają tutaj bezpłatnie

Wiosną natura budzi się do życia - to idealny moment, aby wyjść z zimowego marazmu i ruszyć na łono przyrody. Kapitalne warunki do jej obserwacji stworzono na obrzeżach Starego Sącza. Enklawa przyrodnicza Bobrowisko to wyjątkowa atrakcja województwa małopolskiego, która pozwala podglądać lokalną florę i faunę w kameralnej atmosferze.