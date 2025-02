Nowy, modny kierunek wakacyjny. Co do zaoferowania ma Albania?

Albania może poszczycić się aż 362 kilometrami linii brzegowej, z dostępem do Morza Adriatyckiego na zachodzie oraz Morza Jońskiego na południu. To właśnie tam turyści mają okazję podziwiać krystalicznie czyste wody Riwiery Albańskiej , jej złociste piaszczyste plaże oraz malownicze zatoki, które tworzą niepowtarzalny klimat.

Inną perełką jest plaża w Ksamil, zlokalizowana na południu kraju - miejsce, gdzie lazurowa woda, piaszczyste wybrzeże oraz malownicze wysepki tworzą idealne warunki do relaksu i odpoczynku. W sezonie turystycznym dostępne są leżaki oraz parasole, co sprawia, że nawet przy większej liczbie odwiedzających, każdy może znaleźć tu swoje miejsce.

Ksamil to wakacyjny raj, do którego wciąż nie dotarły tłumy 123RF/PICSEL

Tirana , największe miasto i stolica Albanii, to miejsce pełne kontrastów, które fascynuje swoim niekonwencjonalnym stylem oraz bogatą historią. Choć nie jest to najnowocześniejsza metropolia, jej unikalny klimat i kolorowe budynki przyciągają turystów, którzy chcą odkryć mniej znane oblicze Europy Południowej. Spacer po Tiranie to prawdziwa podróż przez epoki - od nowoczesnych dzielnic po historyczne zakątki, takie jak Plac Skanderberga czy Meczet Ethem Beja.

Słoneczna pogoda w Albanii to kolejny atut, który przyciąga turystów z całej Europy. Kraj ten charakteryzuje się klimatem śródziemnomorskim, co oznacza, że latem temperatury mogą sięgać nawet 29 st. C. Najlepsze miesiące na odwiedzenie Albanii to czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień, kiedy to pogoda dopisuje, a morze kusi swoją lazurową barwą.