Turystyczny rekord w Portugalii. Władze ogłosiły, że w 2023 roku kraj odwiedziło ponad 30 mln turystów

Nuno Fazenda, sekretarz stanu ds. turystyki, poinformował, że to 10-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 rokiem. Dobrą passę przerwała pandemia koronawirusa

Portugalia cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów. Fazenda wierzy, że w 2024 roku wynik okaże się jeszcze lepszy

Najpopularniejsze turystyczne ośrodki Portugalii to Lizbona i Porto. Turyści coraz chętniej odwiedzają też Maderę czy Azory

Każdego roku przybywa tu kilkanaście milionów turystów, w większości z Europy. Dobrą passę w turystyce - jak w wielu innych krajach - przerwała pandemia koronawirusa. Teraz wszystko zmierza w dobrym kierunku, a Portugalia zamknęła 2023 rok z rekordowym wynikiem.

Turystyczny rekord w Portugalii

Zdjęcie 2023 rok okazał się dla Portugalii rekordowy. Kraj odwiedziło ponad 30 mln turystów / 123RF/PICSEL

- Miniony rok był najlepszy w historii naszej turystyki. Do naszego kraju przyjechało ponad 30 mln turystów. To 10-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 rokiem - przekazał 4 stycznia Nuno Fazenda. Jak informował wówczas Krajowy Urząd Statystyczny, Portugalię odwiedziło ponad 16 mln odwiedzających.

Sekretarz stanu ds. turystyki poinformował, że w 2023 roku obroty sektora turystycznego w Portugalii wyniosły 25 miliardów euro. Była to kwota wyższa o 32 proc. w porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem, który dotychczas uchodził za rekordowy.

Kto najchętniej odwiedzał Portugalię? W ścisłej czołówce znajdują się turyści z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Niemiec. Wzrosła również liczba odwiedzających ze Stanów Zjednoczonych.

Fazenda zwrócił uwagę, że większa liczba turystów została odnotowana we wszystkich regionach Portugalii i to niezależnie od pory roku. Przedstawiciel rządu zaznacza, że to strukturalna zmiana w portugalskiej turystyce i podkreśla, że wpływ na rekordowy wynik ma m.in. obecność Portugalii na większej liczbie targów turystycznych czy wsparcie rządu dla różnego rodzaju inwestycji w tym sektorze.

Fazenda wierzy, że turystyka w Portugalii w 2024 roku "osiągnie jeszcze wyższy wzrost".

O tym, że w sektorze turystycznym dzieje się sporo dobrego, rząd Portugalii informował już w połowie 2023 roku. Od stycznia do końca maja turyści krajowi i zagraniczni wykupili w Portugalii ponad 18 mln noclegów. Już wtedy obserwowano wzmożone zainteresowanie wśród odwiedzających ze Stanów Zjednoczonych. Najwięcej turystów przybyło wówczas z Wielkiej Brytanii (ponad 3 mln noclegów), Niemiec (ponad 2 mln) i Hiszpanii (ok. 2 mln).

Portugalia. Turyści kochają ten kraj

Zdjęcie Architektura, bogactwo zabytków i piękne widoki. Portugalia działa na turystów jak magnes / 123RF/PICSEL

Portugalia to najdalej wysunięty na zachód kraj w Europie. Zajmuje stosunkowo niewielki obszar, bo liczy nieco ponad 92 tys. km2. Jednak bogactwo zabytków, zapierających dech krajobrazów i wyśmienita kuchnia sprawiają, że kraj ten przyciąga turystów z całego świata. Ze względu na różnorodną florę, Portugalia jest również określana mianem "ogrodu botanicznego Europy".

Najpopularniejsze turystyczne ośrodki to Lizbona i Porto. Z kolei amatorzy pieszych wędrówek najczęściej wybierają znajdujący się na południu Portugalii rejon Algrave, pełen malowniczych zatok i klifów. Ważnym ośrodkiem turystycznym jest również Fatima. Znajdujące się tu sanktuarium fatimskie jest ośrodkiem kultu maryjnego, który jest licznie odwiedzany przez katolickich pielgrzymów. Do najciekawszych regionów należą również Costa Verde czy Costa da Prata.

Do terytorium Portugalii należą również Azory i Madera. Archipelagi wysp są również coraz częściej wybierane na miejsce wypoczynku wśród zagranicznych turystów.

Azory zachwycają egzotyczną roślinnością i przyjaznym klimatem. Rajskie widoki urozmaicają wodospady, źródła termalne, bujna zieleń i trekkingowe szlaki. Co ciekawe, można tu trafić na miejsca, które nie są szturmowane przez turystów. Azory są również określane mianem "Hawajów Europy", na które składa się kilka wysp: São Miguel, Santa Maria, Flores, Corvo, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa i Terceira.

Madera to również archipelag składający się z kilku wysp. Oprócz "tytułowej" Madery, określanej mianem "wyspy wiecznej wiosny", znajduje się w nim Porto Santo i kilka mniejszych wysepek. Leżą we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, ponad 500 kilometrów na zachód od wybrzeży Maroka. W archipelagu znajdują się też trzy niezamieszkane wyspy mające pustynny charakter - Ilhas Desertas. W ramach ciekawostki: to właśnie na Maderze, swój najdłuższy urlop spędził marszałek Józef Piłsudski.

Zdjęcie Ogród Botaniczny na Maderze / 123RF/PICSEL

Portugalia: klimat

Portugalski klimat określa się jako śródziemnomorski oceaniczny. Zimy są tutaj raczej łagodne, a termometry rzadko wskazują temperaturę poniżej zera stopni. W północnej części kraju jest jednak o wiele chłodniej niż na południu.

Wiosna zaczyna się tu już w marcu - brak upałów sprawia, że jest to wręcz idealny moment na zwiedzanie. Na przykład w kwietniu, termometry w ciągu dnia wskazują zazwyczaj od 17 do 19 st. Celsjusza, a wieczorem to 12-14 st. W maju i czerwcu zaczyna robić się gorąco - w zależności od regionu termometry mogą wskazywać od 20 do 40 st. Celsjusza. Osoby, które wolą jednak unikać takich temperatur, pobyt w Portugalii mogą planować również jesienią. Termometry wskazują wówczas od 16 do 20 st. Celsjusza.

