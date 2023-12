Spis treści: 01 Rekordowa liczba turystów

Dominikana leży na wyspie Hispaniola, którą dzieli z położoną po zachodniej stronie Republiką Haiti. Jedna z najpiękniejszych karaibskich wysp otoczona wodami Atlantyku działa na turystów jak magnes. Dominikana przeżyła prawdziwy turystyczny rozkwit w dobie pandemii. Znalazła się w gronie nielicznych krajów, które w jej trakcie nie zamknęły granic dla zagranicznych turystów.

Rekordowa liczba turystów

2022 rok okazał się dla Republiki Dominikańskiej przełomowy. Nie dość, że odnotowała znaczny wzrost liczby turystów, to jeszcze była jedynym krajem na świecie, do którego przybyło więcej odwiedzających niż w 2019 roku i wcześniejszych latach. W 2022 roku odwiedziło ją ponad 8 mln osób. Kto najczęściej odwiedza Dominikanę? W rankingu królują Amerykanie, Kanadyjczycy i Kolumbijczycy. Jeśli chodzi o kraje Europy, to w ścisłej czołówce znajdują się Wielka Brytania i Hiszpania. Co ciekawe, Dominikana staje się coraz bardziej popularna wśród Polaków.

Tak było rok temu, teraz Dominikana idzie po kolejny rekord. W lipcu minister turystyki informował, że przez pierwsze sześć miesięcy 2023 odwiedziło ją ponad 5,3 mln turystów.

Dominikana. Egzotyczny kierunek uwielbiany przez Polaków

Zdjęcie Dominikana słynie z pięknych plaż i turkusowej wody / 123RF/PICSEL

Rajski zakątek cieszy się też coraz większym zainteresowaniem Polaków - z danych ministerstwa wynika, że od stycznia do końca czerwca 2023 Dominikanę odwiedziło nieco ponad 37 tys. Polaków. Najczęściej przylatywali na lotniska w Punta Canie, Puerto Placie i Las Americas.

Dla Polaków malownicza wyspa jest idealnym kierunkiem przede wszystkim zimą. Na Dominikanie słońce świeci niemal przez cały rok, dlatego też można ją uznać za świetną odskocznię od panującej u nas od października do marca zmiennej aury. Przez cały rok średnia temperatura wynosi tu 25 st. Celsjusza. W połączeniu z tropikalnymi lasami, błękitem oceanu i górskimi krajobrazami jest prawdziwym turystycznym rajem.

Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośniczy słodkiego lenistwa na plaży, jak i amatorzy sportów wodnych, zwłaszcza surferzy, żeglarze i nurkowie. Amatorzy górskich wycieczek mogą wybrać się na liczący 3087 m n.p.m. Pico Duarte, najwyższy szczyt wysp karaibskich.

Dominikana: co zobaczyć. Wybrane propozycje

Zdjęcie Santo Domingo, stolica Dominikany / 123RF/PICSEL

Stolica Dominikany, Santo Domingo, jest najstarszym miastem Nowego Świata. Została założona przez brata Krzysztofa Kolumba, Bartolomeo, w 1496 roku. Jednym z miejsc, które warto tu zobaczyć, jest stara dzielnica kolonialna, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do spacerów i zwiedzania zachęca również architektura najstarszej ulicy Santo Domingo - Calle Las Damas, jak i deptak Paseo de Los Nichos. Odpocząć od zwiedzania można np. w Parku Kolumba. W stolicy warto też zobaczyć twierdzę Ozama, nazywaną dawniej Wieżą Hołdu. To najstarsza militarna budowla europejskiego pochodzenia w obu Amerykach.

Z kolei Punta Cana, najdalej wysunięty na wschód przylądek Dominikany, to typowo turystyczny region. Miejsce słynie z pięknych plaż z białym piaskiem i lazurowej wody Morza Karaibskiego. Jedna z plaż, Playa Punta Cana, liczy aż 2 kilometry. W regionie warto odwiedzić też rezerwat Indian Eyes czy park ekologiczny Punta Cana.

Z kolei znajdujące się na północy Dominikany miasto Puerto Plata, słynie z jedynej na Karaibach górskiej kolejki i Parku Narodowego Izabela, który był pierwszą europejską osadą w Nowym Świecie. Znajduje się tu muzeum Indian Taino. W Puerto Plata, na Pico Isabel De Torres znajduje się gigantyczna figura Chrystusa.

Za najbardziej imprezowe miejsce na mapie Dominikany uchodzi Boca Chica, turystyczny kurort niedaleko Santo Domingo. To niewielka miejscowość, w której również dominują krajobrazy niczym z pocztówki: turkusowa woda, kokosowe palmy i niezwykłej urody flora. Położenie sprawia, że jest świetną bazą wypadową w inne miejsca Dominikany - od wspomnianej stolicy dzieli ją ok. 30 kilometrów. Jedną z największych atrakcji jest laguna z chronioną rafą koralową. Znajdujące się tu plaże są szerokie i rozłożyste, maja też łagodne zejście do wody.

Plan wycieczki po Dominikanie może również objąć miejscowość Damajagua. Dlaczego warto tu przyjechać? Po zapierające dech widoki, na które składa się 27 wodospadów. W Dominikanie znajduje się też jezioro Enriquillo. To największe solne jezioro na Karaibach, które jest domem dla krokodyli amerykańskich, flamingów i wielu innych gatunków ptaków.

Dominikana: ceny

Zdjęcie Dominikana cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów / 123RF/PICSEL

Jeśli skusimy się na oferty biur podróży do końca 2023 roku, przykładowo, za 8-9 dniowy pobyt all inclusive, zapłacimy od 5 tys. do nieco ponad 7 tys. zł. Oferty od stycznia do marca są już nieco droższe, np. wycieczka objazdowa to w niektórych biurach podróży koszt ponad 11 tys. zł od osoby (9 dni). Oferty all inclusive w tym terminie to już koszt ok. 9 tys. zł od osoby. W marcu znajdziemy sporo ofert, w których cena za osobę to od 7 do 8 tys. zł. Gdy jeszcze początkiem grudnia decydujemy się na ofertę last minute, za kilkudniowy pobyt możemy zapłacić od 4879 zł. Biura podróży w Polsce oferują bezpośrednie loty z Katowic i Warszawy.

