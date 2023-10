Polacy chętnie tam latają przez cały rok. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki

Narodowy Instytut Statystyczny opracował badania FRONTUR, które przedstawiają, ilu Polaków jest zainteresowanych podróżami do Hiszpanii. Z przeprowadzonej analizy wynika, że już w pierwszych 7 miesiącach 2023 roku do Hiszpanii poleciało ponad milion mieszkańców Polski. Oto kierunki, które wybierali:

Andaluzję,

Baleary,

Katalonię,

Wspólnotę Walencką,

Wyspy Kanaryjskie.

Słońce sprzyja turystom tam przez cały rok

Najczęściej wybieranym kierunkiem są Wyspy Kanaryjskie, na które w ciągu 7 miesięcy udało się 288 tysięcy osób. Nie ma się czemu dziwić, gdyż w ciągu całego roku słońce towarzyszy nam tam przez około 3 tysiące godzin. To bardzo dużo.

Polacy nawet zimą chętnie udają się w tamtejsze rejony. Przez cały rok na wyspach takich jak Teneryfa, Gran Canaria, Lanzarote lub Fuertaventura możemy podziwiać zaskakującą przyrodę i cieszyć się wszystkimi atrakcjami turystycznymi. Zimą zwiedzanie może być nawet przyjemniejsze, gdyż nie będzie męczyć nas wakacyjny ukrop. Jeżeli planujemy dla przykładu polecieć na Wyspy Kanaryjskie w grudniu, to na stronach biur podróży możemy znaleźć oferty nawet za 2000-2500 zł za osobę w pakiecie all inclusive.

Zdjęcie Wylot na Teneryfę to spełnienie marzeń Polaków / @carloscastilla / materiał zewnętrzny

Raj dla miłośników piłki nożnej

Równie chętnie odwiedzana jest Katalonia, do której w ciągu 7 miesięcy pojechało 218 tysięcy Polaków. Tamtejszy region powinni odwiedzić przede wszystkim miłośnicy piłki nożnej, ze względu na Barcelonę. W Katalonii znajdziemy również wiele muzeów, plaż i parków. Będąc w okolicy warto zastanowić się nad podróżą do Figueres, Lloret de Mar, Pireneje, Pals i Girona. Chcąc, wykupić ofertę z biura podróży w styczniu dla przykładu do Barcelony należy przygotować się na koszt przynajmniej 2500 zł za osobę w pakiecie HB.

Zdjęcie Katalonia, Rezerwat Llaberia / 123RF/PICSEL

Region wielokulturowego dziedzictwa

Andaluzję odwiedziło przez pierwsze 7 miesięcy tego roku 169 tysięcy mieszkańców Polski. Zimą w tamtejszym regionie można odpocząć od polskich deszczów i wiatrów. To świetne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu bez tłumów turystów. Andaluzja oferuje wiele miejscowości, które zachwycają w każdym calu. Warto zastanowić się nad wynajęciem auta, aby móc zwiedzić je wszystkie. Oto co warto zobaczyć:

Cabo de Gata,

Torcal de Antequera,

Jaskinia Skarbu i Jaskinia Nerja,

Guadix.

Podróż z biurem podróży do Andaluzji zaczyna się od około 1900 zł za osobę w pakiecie all inclusive.

Zdjęcie Andaluzja to jedna z ciekawszych opcji na road trip / Adobe Stock

Gorąca propozycja na zimę

Wspólnotę Walencką w ciągu 7 miesięcy odwiedziło 155 tysięcy Polaków. Do najciekawszych miast tamtego regionu zalicza się Alicante, Benidorm, el Castell de Guadalest, Torrevieja oraz oczywiście Walencję. Chociaż region sprzyja turystyce przez cały rok, to warto udać się tam w marcu. Odbywa się wtedy święto ognia, tzw. Las Fallas. Zawodowi artyści przygotowują projekty rzeźb z kartonu, plastrów, wosku oraz drewna, które zostają podpalone. To w tym okresie ulice Walencji tętnią życiem i zabawą.

Zdjęcie Nowoczesny kompleks naukowy w Walencji / Pixabay.com

Wyspa wiecznych imprez

Chętnie wybieranym kierunkiem przez Polaków jest hiszpański Archipelag Baleary, który położony jest na Morzu Śródziemnym i obejmuje ponad 200 wysp. Do najczęściej odwiedzanych zalicza się Majorkę, Minorkę i Ibizę. Może zimą tamtejsze okolice nie są tak ciepłe, jak latem, jednak pozwalają na spokojne wypoczywanie i zwiedzanie. Turyści na Ibizę chętnie wybierają się przez cały rok.

Zdjęcie Ibiza słynie z nocnych imprez / Michael Runkel / Robert Harding RF / AFP

