Niespokojnie u naszych wschodnich sąsiadów. Rosjanie mszczą się za ograniczenie tranzytu z i do Kaliningradu. Hakerzy przeprowadzili serię ataków na instytucje państwowe i przedsiębiorstwa na Litwie. I to w czasie, w którym nasz sąsiedni kraj rozpoczyna letni sezon i przygotowuje się do zbliżających się 700. urodzin Wilna. Do ataków przyznała się grupa Killnet, która poinformowała, że to zemsta za ograniczenie przez Litwę tranzytu z i do Kaliningradu.

Prorosyjscy hakerzy zaatakowali Litwę

Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Jonas Skardinskas w swoim komunikacie przyznał, że w najbliższych dniach może nadal dochodzić do tego typu ataków. Ich ofiarą padły już m.in. Koleje Litewskie, Państwowa Inspekcja Podatkowa czy Litgrid - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Litwa - czy jest bezpiecznie?

Czy warto zatem planować wizytę na Litwie? Czy możemy czuć się tam bezpiecznie? Ministerstwo Spraw Zewnętrznych nie odradza wyjazdów do tego kraju. Na oficjalnej stronie resortu widnieje komunikat, że na Litwie obowiązuje 1. stopień zagrożenia terrorystycznego, co w 5-stopniowej skali oznacza, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest zdaniem władz bardzo niskie.

- Zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności w miejscach publicznych. Wymieniony stopień zagrożenia terrorystycznego obowiązuje nieprzerwanie od 2010 r., kiedy stworzono nowe uregulowania prawne dotyczące ustalania stopnia zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Często zdarzają się kradzieże kieszonkowe, dlatego szczególnie uważaj podczas zwiedzania wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bramy i katedry - taka informacja widnieje na stronie resortu.

Obywatele Polski mogą wjechać na Litwę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego i przebywać na terenie kraju do 90 dni niezależnie od celu. Warto również wiedzieć, że Litwa zniosła już covidowe restrykcje.

Od dłuższego czasu obcokrajowcy rezygnują z wycieczek do krajów Europy Wschodniej. Powodem jest oczywiście trwająca w Ukrainie wojna - turyści boją się o swoje bezpieczeństwo i nieraz odwołują swoje wyjazdowe plany. Hasło "is it safe to travel to Poland" to w ostatnim czasie jedno z najczęściej szukanych haseł w wyszukiwarce Google. Dlatego warto podkreślić, że w naszych krajach jest bezpiecznie.

Litwa - kraina jezior i bajkowych miast

Litwa to kraj morza, pagórków, lasów, legendarnych jezior, piaszczystych wydm i miast niczym z bajki. Mimo tego do tej pory nie znajdowała się na liście najpopularniejszych wakacyjnych urlopowych kierunków Polaków. A ma sporo do zaoferowania!

W Wilnie spotykają się niemal wszystkie architektoniczne style Europy - od gotyku po barok. Kowno jest natomiast kolebką narodowej sztuki i kultury. Z kolei Mierzeja Kurońska przyciąga urokliwymi wioskami rybackimi i największymi wędrownymi wydmami w Europie. Ten cud przyrody trafił na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Litwa to kraina 4 tys. jezior i znacznie większej liczby rzek. Pomimo tego Litwa nadal jest nieznanym lądem dla szerszego grona podróżników. Teraz jest idealny moment na to, by nadrobić zaległości. Kraj rozpoczyna letni sezon - w Wilnie trwają przygotowania do nadchodzących 700. urodzin stolicy, a Kowno, które jest w tym roku Europejską Stolicą Kultury, zorganizuje w tym roku łącznie 1000 kulturalnych imprez.

7 miejsc, które warto odwiedzić na Litwie

Co warto zobaczyć na Litwie? Prezentujemy 5 wybranych miejsc, w których zakochasz się od pierwszego wejrzenia.

Wilno

Zdjęcie Wilno - piękne miasto, które poleca się do zwiedzania! / 123RF/PICSEL

Wilno to absolutne "must see". To nie tylko stolica kraju, ale i perła architektury. Znajdziemy tu zarówno polskie ślady, jak i te będące pozostałościami po wieloletniej przynależności do ZSRR. W mieście nie brakuje nowoczesnych budynków, które stanowią świadectwo odrodzenia litewskiego państwa. Zwiedzanie warto zacząć od Ostrej Bramy - pozostałości po obronnych murach miasta. Warto wybrać się na spacer po uliczkach starego miasta i po drodze wstąpić do jednej z knajp, w której zasmakujemy się w tradycyjnej litewskiej kuchni.

Zamek w Trokach

Instagram Post

Ta budowla to jeden z najbardziej rozpoznawalnych litewskich zamków. Zamek w Trokach - bo o nim mowa - jest położony na wyspie jeziora Galwe. Został wzniesiony przez Kiejstuta - księcia litewskiego i jego syna Witolda. Chociaż obiekt tak naprawdę jest XX-wieczną rekonstrukcją, to robi naprawdę ogromne wrażenie!

Kowno

Instagram Post

Zwiedzając Litwę, nie można ominąć Kowna. To drugie co do wielkości miasto w kraju. Najlepiej poruszać się po nim pieszo, aby po drodze wprost chłonąć atmosferę tego miejsca. Zabytki z niezwykłą historią, zielone tereny nad Niemnem i Wilią. Warto wybrać się też na starówkę z największym w kraju ratuszem i zobaczyć też Dom Perkuna. To w tym mieście znajduje się najstarsza kolej linowa powstała w 1931 roku.

Druskienniki

Instagram Post

Druskienniki to najpopularniejsze uzdrowisko na Litwie. Słynie przede wszystkim z największego parku wodnego w kraju i czynnego przez cały rok stoku narciarskiego. Miasteczko położone nad brzegiem Niemna oferuje jednak o wiele więcej. Jedną z atrakcji jest kolej linowa, z której wagoników można podziwiać Niemen. Nad brzegiem rzeki znajduje się też tzw. źródło piękności. To najbardziej słone źródło w Druskiennikach - w litrze znajduje się ponad 50 gramów soli. Woda jest wykorzystywana w SPA, ma też właściwości przeciwzapalne.

Mierzeja Kurońska

Instagram Post

W tym miejscu można zakochać się bez pamięci. Mierzeja Kurońska to jedno z najpiękniejszych miejsc na Litwie. Jak podaje legenda, mierzeję miała usypać olbrzymka Neringa, która chciała ocalić rybaków przed gniewem boga mórz. Nazwa pochodzi od zamieszkujących te obszary Kurów, którzy w średniowieczu toczyli tu walki z Wikingami. Złote plaże, rybackie domki z wiatrowskazami, wydmy, zabytki architektury i nowoczesne muzea - tak teraz prezentuje się pejzaż Mierzei Kurońskiej.

Góra Krzyży

Instagram Post

To miejsce budzi wielkie emocje. Góra Krzyży to miejsce, w którym znajdują się ich tysiące. Wzgórze znajduje się kilkanaście kilometrów na północ od Szawli, nieopodal miasteczka Meszkucie. To w tym miejscu w 1430 roku postawiono kapliczkę, która upamiętnia przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Umieszczono nad nią wielki krzyż - gdy upadło powstanie listopadowe, zaczęto tu masowo przynosić kolejne krzyże.

Onikszty i szlak w koronach drzew

Onikszty to kolejne miejsce, które warto odwiedzić. To niewielkie miasto, w którym znajduje się jedyna na Litwie ścieżka w koronach drzew. Liczy 300 metrów i składa się z 14 przystanków przyrodniczych i widokowej wieży. Oprócz tego w mieście znajduje się Muzeum Koni i kolejka wąskotorowa, którą można dojechać do Rubikiai i Trouszkunai. W XIX wieku powstał tu kościół z najwyższą na Litwie 79-metrową wieżą. Na najwyższym piętrze znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się niesamowita panorama okolicy. Znajduje się tu również XIX-wieczna cerkiew.

***

