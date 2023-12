Spis treści: 01 Blind booking - co to jest?

02 Loty w ciemno znów w podróżniczym menu

03 Jak szukać okazji

Blind booking - co to jest?

Loty w ciemno, z angielskiego blind booking, to rodzaj rezerwacji lotów, w której pasażerowie nie znają swojego docelowego miejsca podróży do momentu finalizacji rezerwacji lub nawet do czasu przybycia na lotnisko. Ta forma sprzedaży jest często oferowana przez linie lotnicze lub agencje turystyczne jako sposób na zachęcenie podróżnych do spontanicznych wycieczek i oferuje zwykle niższe ceny biletów. Korzystają również linie lotnicze, zapełniając niewykupione na dany lot miejsca. Dla firm jest to więc forma optymalizacji zysków.

Z punktu widzenia pasażerów, główną atrakcją lotów w ciemno jest element niespodzianki. Podróżni dowiadują się o swoim docelowym miejscu podróży dopiero na krótko przed wylotem, co dla niektórych jest o wiele bardziej emocjonujące niż standardowe wakacje all inclusive. Zadowoleni są również poszukiwacze okazji — loty w ciemno są bowiem często oferowane po obniżonych cenach.

Loty w ciemno, z angielskiego blind booking, to rodzaj rezerwacji lotów, w której pasażerowie nie znają swojego docelowego miejsca podróży

Loty w ciemno znów w podróżniczym menu

Blind booking znany jest od dawna, ale ostatnie lata nie były sprzyjającym czasem dla spontanicznych wycieczek i podróżowania w ogóle. Pandemia jednak już za nami, a przemysł turystyczny i przewoźnicy próbują nadrobić straty spowodowane lockdownem. Wracają sprawdzone usługi, a wraz z nimi radość podróżowania.

Od niedawna linie Eurowings powracają z ofertą "podróży w ciemno". Klient nie rezerwuje jednak lotu zupełnie na ślepo — można co nieco przewidzieć. Przewoźnik udostępnia opcję selekcji różnych kategorii tematycznych, jak Siesta & Fiesta, Selfie Hotspots, Skandynawskie przygody, czy "Pizza, Pasta & Amore", oraz listę miast, które można wylosować w każdej z tych grup. Dokładny cel podróży zostaje ujawniony dopiero po zarezerwowaniu lotu.



Wielu czekało na „loty w ciemno". Kto może skorzystać z podróżniczej oferty?

Takie loty oferowane są od 44 Euro za lot w jedną stronę z Niemiec, Austrii, Szwecji oraz Czech. Podczas rezerwacji, podróżni wybierają interesującą ich kategorię i wpisują szczegóły podróży, a cel podróży jest odsłaniany po dokonaniu płatności. Chociaż ta usługa zapewnia pewną elastyczność, umożliwiając wykluczenie niechcianych miejsc docelowych, nie pozwala na zmianę ani anulowanie rezerwacji po jej finalizacji.

Niemieckie linie nie są rzecz jasna jedynymi, które oferują niespodzianki swoim pasażerom. W 2022 roku Wizz Air zebrał grupę 200 poszukiwaczy przygód i zorganizował "lot do nieujawnionego miejsca docelowego". Również Polskie Linie Lotnicze Lot proponują klientom dreszczyk emocji w ramach akcji promocyjnej "Szalone Środy" — raz w tygodniu można nabyć bilety w promocyjnej cenie w różne, co tydzień inne, miejsca. Docelowe porty lotnicze ujawniane są jedynie w środy po uruchomieniu strony bookingowej Lot.

Jak szukać okazji

Loty w ciemno to tylko jedna z wielu form promocji, jakie oferują linie lotnicze na całym świecie. Okazji jest znacznie więcej. Aby móc jednak z nich skorzystać warto znać kilka trików, które mogą być pomocne w zakupie wymarzonego biletu w okazyjnej cenie.

Śledzenie mediów społecznościowych różnych linii lotniczych to dobre źródło wiedzy o aktualnych promocjach i przecenach last minute. Można także zasubskrybować niektóre z nich, aby otrzymywać regularne powiadomienia o zniżkach na bilety lotnicze i najlepszych wyprzedażach. W ten sposób trzymamy rękę na pulsie, a gdy pojawi asie interesująca nas oferta — jestesmy jednymi z pierwszych w kolejce przy wirtualnej kasie. Można również zbierać punkty lojalnościowe — takie programy dla stałych klientów ma większość linii lotniczych.

Inną opcją są tak zwane loty składane. To rodzaj usługi, w której poszczególne segmenty podróży lotniczej są realizowane przez różne linie lotnicze. Jest to często najbardziej ekonomiczny wariant, zwłaszcza gdy na danej trasie operuje wielu rywalizujących ze sobą przewoźników.



Loty w ciemno powracają