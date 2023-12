Spis treści: 01 Kierunek: Dubrownik

02 Dubrownik. Perła Adriatyku

03 Chorwacja. Polacy pokochali ten kierunek

Polacy mogą zacierać ręce. Popularna linia lotnicza w przyszłym roku uruchomi nowe połączenia z obleganym przez turystów miastem w Chorwacji. Do "perły Adriatyku" będzie można dolecieć z trzech miast w Polsce. Taką informację przekazał pod koniec listopada Ryanair.

Kierunek: Dubrownik

Nowe połączenia zostaną uruchomione w kwietniu, w ramach sezonu lato 2024. Linie lotnicze poinformowały, że nowe połączenie będzie realizowane z Krakowa, Wrocławia i Poznania. Według planów, rejsy będą miały miejsce dwa razy w tygodniu.

To już kolejne nowości, o których informują wspomniane linie. Pod koniec września Ryanair informował o czterech nowych, zimowych połączeniach z Krakowa do Tirany, Belfastu, Memmingen i na wyspę Fuerteventura.

Dubrownik. Perła Adriatyku

Zdjęcie Dubrownik to jedno z najpiękniejszych miast Chorwacji / 123RF/PICSEL

Dubrownik w Chorwacji już od wielu lat działa jak magnes na fanów pięknych widoków i urokliwych miejsc. Liczby mówią same za siebie - rocznie odwiedza go ponad milion turystów. Malownicze miasto słynie z licznych zabytków, architektury i smakowitej kuchni. To główny turystyczny ośrodek Dalmacji, który ma zaledwie 21,35 km2 powierzchni.

W 1979 roku miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ostatnich latach miasto zasłynęło również jako miejsce akcji niektórych scen do popularnego serialu HBO "Gra o tron". Dubrownik odgrywał rolę przystani królewskiej, stolicy Westeros.

Co warto zobaczyć w Dubrowniku? Z pewnością ulicę Placa, określaną mianem Stradun, która ma ok. 300 metrów długości. Znajdziemy przy niej restauracje, sklepiki i kawiarnie. Nie można ominąć najstarszej części Dubrownika, nazywanej Stari Grad. Zachował się tu średniowieczny układ obronnych umocnień.

Do listy trzeba też koniecznie dopisać miejsca takie jak brama Pile (najstarsze wejście do Dubrownika), pochodzący z późnego średniowiecza franciszkański klasztor i kościół czy Wielką Fontannę Onufrego z 1438 roku. Warto wybrać się też na górę Srd, z której rozpościera się panorama na Dubrownik. Najlepsza pora na zwiedzanie miasta to okres od maja do września.

Chorwacja. Polacy pokochali ten kierunek

Chorwacja od lat jest krajem, który utrzymuje się w czołówce ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Piękna pogoda, zapierające dech krajobrazy i plaże zachęcają do wypoczynku.

W 2022 roku kraj odwiedziło ponad 18 mln turystów, a pierwszą piątkę najczęściej odwiedzających zamykali właśnie Polacy. Jak wynika z danych przedstawionych pod koniec czerwca przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną w Polsce, w ubiegłym roku odnotowano 6,7 mln noclegów rezerwowanych przez Polaków.

Z kolei w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2023 roku Chorwację odwiedziło ponad 256 tys. osób z Polski. Gdzie wypoczywają najchętniej? Na liście miejsc są m.in. Zadar, Split, Makarska czy Okrug.

