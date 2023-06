Wypoczynek na plaży - o czym trzeba pamiętać?

Wypoczynek na plaży to dla wielu idealna forma spędzania wolnego czasu podczas urlopu. Jednak by nie podnieść kosztu wyjazdu, warto mieć na uwadze, że za pewne zachowania na plaży można zostać surowo ukaranym. Przykładowo w poniedziałek 26 czerwca media obiegła informacja, że wzrosła wysokość kar za głośne słuchanie muzyki na portugalskich plażach. Kwoty wahają się od 200 euro do 4 tysięcy euro w przypadku osób fizycznych. Podmioty zbiorowe mogą zostać ukarane mandatem wysokości o 2 tysięcy aż do 36 tysięcy euro.

Trzeba mieć na uwadze, że zachowaniem, które nie jest stosowne na wielu plażach i grozi mandatem, jest m.in. rozpalanie ogniska, czy też opalanie się topless. Wszędzie panują ogólne przepisy, ale niektóre miejsca posiadają również własne regulaminy, z którymi warto się zapoznać. Na przykład na hiszpańskich plażach nie można palić papierosów, a na Sardynii wprowadzono zakaz wywozu piasku i muszelek z wyspy.

To jednak nie wszystkie kwestie, z którymi trzeba się zapoznać przed wylotem. Warto wiedzieć, jakie plaże uchodzą za takie, których lepiej unikać, zarówno z uwagi na niebezpieczeństwa, jak i zanieczyszczenia.

Zdjęcie W Indiach, a dokładnie w Bombaju znajduje się jedna z najbrudniejszych plaż na całym świecie - Chowpatty / Hindustan Times / Contributor / Getty Images

Najniebezpieczniejsze plaże na świecie

Bezpieczeństwo to coś, na czym turystom zależy podczas wyprawy do innego kraju. Mowa tu nie tylko o ryzyku kradzieży i napadów, ale także o zagrożeniu zdrowia i życia, jakie może czyhać na plaży. W ostatnim czasie sporo się słyszy o atakach rekinów w Egipcie, a co za tym idzie, wiele osób rezygnuje z wyjazdów do tego afrykańskiego kraju. Szacuje się, że najwięcej tego typu wypadków miało miejsce w USA, a dokładnie na Hawajach, w Kalifornii i na Florydzie, a także w Australii.

Zdjęcie Warto dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy spędzić wakacje / 123RF/PICSEL

Internetowe źródła podają, że na liście miejsc, na których również doszło do ataków rekinów, jest m.in. Praia de Boa Viagem w Brazyli, a także plaże francuskiej wyspy Reunion oraz plaże w brazylijskim mieście Recife. Podobnie jest na plaży Gansbaai w Republice Południowej Afryki. W wodach aż się roi od rekinów, a zanurzenie się w nich jest odradzane. Rozwiązaniem jest wejście do specjalnej klatki, co stanowi atrakcję turystyczną.

Za niebezpieczną plażę uchodzi również Hanakapiai Beach na Hawajach ze względu na ogromną liczbę utonięć, a także meksykańska plaża Zipolite odznaczająca się zabójczymi prądami i falami.

W europejskich morzach również występują rekiny, ale zazwyczaj żyją na otwartych wodach i rzadko zbliżają się do plaż. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwowano je jednak w pobliżu greckiej wyspy Rodos oraz Krety. Do ataków w Grecji dochodzi jednak dość rzadko. Szacuje się, że było ich 16 w ciągu 160 lat. Swego czasu rekiny pojawiały się także w Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji. Takim osobnikom pomagano jednak odpłynąć od zatłoczonych przez turystów plaż i wrócić na otwarte morze.

Jakie są najbrudniejsze plaże na świecie?

Zdjęcie Nie każda plaża zapewnia rajskie widoki / 123RF/PICSEL

Pocztówkowe zdjęcia oraz kadry znalezione w sieci nie zawsze odzwierciedlają, jak naprawdę wygląda dane miejsce. Mimo że egzotyczne kraje kojarzą się z pięknymi widokami, to nie zawsze tak jest. Wiele z nich nie nadaje się do wypoczynku, a swoim wyglądem przypominają bezludne wysypiska śmieci.

W Indiach, a dokładnie w Bombaju znajduje się jedna z najbrudniejszych plaż na całym świecie - Chowpatty. Pływanie w tamtejszej wodzie jest odradzane ze względu na poziom zanieczyszczenia. Najwięcej odpadów można tam zaobserwować na przełomie sierpnia i wrześnie, gdzie jest obchodzony festiwal Ganeśćaturthi. Podobnie jest na Juhu. Ta bombajska plaża jest pełna śmieci i zabrudzeń pochodzących ze ścieków.

Zdjęcie Plaża Kuta jest zanieczyszczona hałdami śmieci / Anadolu Agency/Contributor / Getty Images

Na liście najbrudniejszych plaż znajduje się również Kamilo na Hawajach, która jest zaśmiecona odpadami wytworzonymi przez człowieka. Zyskała nawet miano "plastikowej plaży". Zabrudzona są również Zatoka Guanabara w stanie Rio de Janeiro. Tamtejsza woda to siedlisko wirusów i bakterii.

Dla wielu Bali to istny raj. Jest tam jednak plaża, która mimo popularności turystycznej jest zanieczyszczona hałdami śmieci. Mowa o indonezyjskiej plaży Kuta.

Internetowe zestawienia najbrudniejszych plaż na całym świecie wyróżniają również Cheung Sha w Hong Kongu oraz Staithes, znajdującą się w North Yorkshire w Anglii.

