Wąwóz Korzeniowy Dół. Dojedziemy tam w zaledwie 2 godziny z Warszawy

Wąwóz Korzeniowy Dół wyróżnia się ciekawą formą tzw. głębocznicy, która cechuje się pionowymi ścianami pozbawionymi roślinności. Jego dno, jest idealnym przykładem erozyjnej działalności wody. Jednakże do powstania wąwozu przyczynił się również człowiek — niegdyś na stromych zboczach wyznaczono drogi, które przyczyniły się do koncentracji spływów wodnych, co jeszcze bardziej pogłębiło erozję.



Najbardziej fascynującym elementem Wąwozu Korzeniowy Dół są odkryte korzenie wiekowych drzew, które tworzą niesamowite, fantazyjne formy. To właśnie te korzenie stały się inspiracją dla wielu artystów i filmowców, tworząc ciekawą scenerię do licznych seriali i filmów.



Wąwóz Korzeniowy Dół znajduje się na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, który chroni lessowy krajobraz północno zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. To właśnie na jego terenie znajdziemy najgęstszą sieć wąwozów lessowych w Europie.

Spacer wśród korzeni. Trasa wiodąca przez wąwóz robi niemałe wrażenie

Wąwóz Korzeniowy Dół znajduje się około 2 km od rynku Kazimierza Dolnego. Możemy do niego dojść pieszo lub dojechać tam samochodem.



Zwiedzanie Wąwozu Korzeniowy Dół rozpoczyna się tuż przy Klubojadalni Przystanek Korzeniowa, gdzie znajduje się tablica informacyjna o ścieżce dydaktycznej "Korzeniowy Dół". W jej sąsiedztwie znajdziemy kasę biletową, ponieważ wstęp do wąwozu jest płatny. Bilet normalny kosztuje 3 zł - warto więc przygotować drobne.



Wąwóz Korzeniowy Dół ma ok. 700 metrów długości. Spacer jest nie tylko przyjemny, ale i bezproblemowy, ponieważ trasa jest łagodna i łatwo dostępna. Ściany wąwozu, początkowo sięgające 2-4 metrów, wznoszą się na wysokość aż 8 metrów w środkowej części trasy. To tutaj, wśród starodrzewu dębowo-lipowo-grabowego, można podziwiać najbardziej urokliwe fragmenty wąwozu - korzenie drzew tworzące niesamowite kształty i pochylające się drzewa nadają miejscu magiczny klimat.

Odkryte korzenie drzew w wąwozie robią niesamowite wrażenie na odwiedzających Adam Lawnik/East News East News

Wąwóz Korzeniowy Dół - czy warto go odwiedzić?

Wąwóz Korzeniowy Dół, choć niedługi, jest miejscem, które z pewnością zapadnie w pamięć każdemu, kto zdecyduje się go odwiedzić. Spacer po wąwozie to nie tylko możliwość obcowania z przyrodą, ale także doskonała okazja do zrozumienia, jak naturalne procesy i działalność człowieka wpłynęły na kształtowanie się tego wyjątkowego miejsca. Bez wątpienia, Wąwóz Korzeniowy Dół jest jedną z największych perełek Kazimierza Dolnego, której nie można pominąć podczas wizyty w tym urokliwym mieście.

