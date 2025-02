Moszna to miejscowość w województwie opolskim, która w średniowieczu należała do Zakonu Templariuszy, a jej historia sięga aż 1307 roku. Obecnie znajduje się tam jedna z najpiękniejszych budowli w Polsce. Zamek przypomina mniejszą siostrę bliźniaczkę filmowego "Hogwartu", który gości w sercach wielu ludzi z całego świata.

Co się działo z atrakcją turystyczną w następnych latach? Zamek przeszedł na własność skarbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a w okresie 1961-1972 był użytkowany jako sanatorium, a następnie do 2013 roku funkcjonował jako Wojewódzki Ośrodek Profilaktyczno-Sanatoryjny. Ostatecznie w 2013 roku Urząd Marszałkowski utworzył spółkę, która pozwoliła przyjezdnym cieszyć się bajkową atrakcją. Niekiedy zamek określany jest również mianem "polskiego Disneylandu" .

W lutym wstęp do parku na terenie zamku jest bezpłatny przez cały tydzień oraz święta. Natomiast zwiedzanie komnat możliwe jest od 9:00 do 17:00. Bilety dostępne są online, a ceny na 2025 rok wyglądają następująco:

Przyjezdni mają możliwość także podążania ścieżką zwiedzania "Życie codzienne zamku" i parku z przewodnikiem. To 100-minutowa trasa, która pozwala odkryć niedostępne zakamarki, takie jak strych, maszynownia windy, czy szklane poddasze nad galerią. Zwiedzanie komnat w takiej formie od października do marca dostępne jest w godzinach od 9:00 do 17:00, zaś od kwietnia do końca września od 9:00 do 18:00. W lutym koszt biletu ulgowego to 57 zł, a normalnego 72 zł. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.