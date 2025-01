Najzimniejszy kontynent na świecie fascynuje turystów

Położona na południowym krańcu Ziemi Antarktyda to kontynent unikalny pod wieloma względami. Niemal całość jej powierzchni pokrywa lodowa czapa o średniej grubości 1,9 km, a tylko niewielkie fragmenty Półwyspu Antarktycznego są wolne od lodu. Kontynent ten jest światowym biegunem zimna, wietrzności, a także najwyżej położonym i najbardziej suchym obszarem lądowym na Ziemi. Wśród niezwykłych rekordów Antarktydy znajduje się aż sześć biegunów: geograficzny, magnetyczny, geomagnetyczny, zórz, zimna oraz niedostępności.

Antarktyda jest również miejscem o niezwykle zmiennej pogodzie. Na tym lodowym kontynencie nie ma stałych mieszkańców, jednak w stacjach badawczych funkcjonujących sezonowo lub całorocznie przebywają naukowcy z około 30 krajów, w tym z Polski. Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego znajduje się na Wyspie Króla Jerzego i może pomieścić do 40 osób, choć zimą liczba ta spada do maksymalnie 12 osób.

Wbrew surowemu klimatowi, Antarktyda zachwyca bogactwem fauny. Choć brak tu rodzimych gatunków lądowych, wybrzeża zamieszkują pingwiny, foki oraz wieloryby, które stały się jednym z największych atutów turystycznych tego regionu. Wiele osób przybywa tu, by podziwiać te zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Antarktyda największą pustynią świata. Tam opady są niezwykle rzadkie

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Antarktyda, choć spowita lodem i śniegiem, jest największą pustynią na świecie. Pustynie zwykle kojarzymy z rozgrzanym piaskiem, intensywnym słońcem i skwarem, jednak to nie temperatura, a ilość opadów definiuje ten typ krajobrazu. Na Antarktydzie opady - nawet śniegu - są niezwykle rzadkie, a ich roczna suma nie przekracza 200 mm, co sprawia, że jest tu bardziej sucho niż na Saharze.

Antarktyda to klasyczna pustynia polarna, która wbrew pozorom skrywa około 80 proc. światowych zasobów słodkiej wody, zamkniętej w gigantycznych pokładach lodu.

Warunki pogodowe są tu ekstremalne. Najniższą temperaturę, jaką kiedykolwiek zarejestrowano na Ziemi, odnotowano właśnie na Antarktydzie - wynosiła ona -93,2 st. C.

Podczas podróży możemy obserwować pingwiny w ich naturalnym środowisku 123RF/PICSEL

Turystyka na Antarktydzie. W jakim celu przybywają tam turyści?

Podróże na Antarktydę cieszą się rosnącą popularnością, co potwierdzają dane Międzynarodowego Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych Antarktydy (IAATO). W sezonie letnim 2022/2023 kontynent odwiedziła rekordowa liczba 105 331 osób. Sezon turystyczny przypada na antarktyczne lato, trwające od listopada do marca. Najcieplejszym miesiącem jest styczeń, kiedy temperatura w niektórych miejscach może osiągnąć "zaledwie" -30 st. C.

Turyści mają różne cele - niektórzy marzą o zdobyciu najwyższego szczytu Antarktydy, Masywu Vinsona (4892 m), lub wulkanu Mount Sidley zaliczanego do Korony Wulkanów Ziemi. Dokładnie w tym celu na Antarktydzie przebywa właśnie Ewa Wachowicz, która planuje zdobycie ostatniego już wulkanu, kończąc tym samym swoją przygodę z koroną.

Inni decydują się na ekstremalne wyprawy narciarskie, pokonując ostatni stopień szerokości geograficznej aż do geograficznego bieguna południowego.

Z kolei turyści preferujący mniej wymagające formy zwiedzania chętniej wybierają rejsy ekspedycyjne, organizowane głównie na Półwysep Antarktyczny i Szetlandy Południowe. Rejsy te odbywają się lodołamaczami, a ich uczestnicy mają okazję zejść na ląd, zwiedzić stacje badawcze i obserwować kolonie pingwinów. Podczas takich podróży można również zobaczyć wieloryby i foki w ich naturalnym środowisku, co stanowi niezapomniane przeżycie.

Najpopularniejszą formą podróży na Antarktydę jest rejs statkiem ekspedycyjnym 123RF/PICSEL

Koszty wypraw na Antarktydę zwalają z nóg. Mogą wynieść nawet 60 tys. zł

Wyprawa na Antarktydę to przedsięwzięcie kosztowne i wymagające odpowiedniego przygotowania. Ekspedycje najczęściej rozpoczynają się już w Argentynie. Jeśli wykupimy sobie zorganizowaną wycieczkę, plan takiej podróży obejmuje przelot do Buenos Aires, stolicy kraju nazywanej "Paryżem Południa", a następnie przelot do Ushuaia - "miasta na końcu świata" na Ziemi Ognistej. To właśnie stamtąd wyruszają statki zmierzające ku Antarktydzie. Rejsy trwają zazwyczaj około 10 dni. Trasa prowadzi przez Cieśninę Drake’a, Szetlandy Południowe, aż po Półwysep Antarktyczny.

Koszt takiej wyprawy jest bardzo wysoki - ceny rejsów ekspedycyjnych zaczynają się od około 32 tys. zł, jeśli zdecydujemy się na ofertę last minute, do nawet 60 tys. zł przy rezerwacji pełnej wyprawy z Polski.

Dużo tańszą alternatywą są rejsy turystyczne. Trwają one zazwyczaj 14 dni i wyruszają z samego Buenos Aires, jednak wówczas musimy przygotować się na spędzenie połowy wycieczki na statku turystycznym. Oczywiście na pokładzie pasażerowie mają do dyspozycji wiele atrakcji w tym baseny, czy też bary z muzyką na żywo. Pamiętajmy jednak, że takie wycieczki nastawione są na masową turystykę, a statki dopływają jedynie do niewielkiej części cypla Półwyspu Antarktycznego. Pobyt na kontynencie trwa wówczas jedynie dwa dni. Za taki rejs zapłacimy już niecałe 10 tysięcy za kabinę bez okna lub ponad 15 tys. za kabinę z balkonem.

Decydując się na sam rejs, musimy uwzględnić również koszty lotów, które wynoszą minimum 4,5 tys. zł w obie strony. Długie terminy oczekiwania i konieczność rezerwacji z dużym wyprzedzeniem to kolejne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, planując podróż.

Podróż na Antarktydę wymaga determinacji, czasu i nakładów finansowych, ale nagradza podróżników niezrównanymi widokami i wyjątkowymi wspomnieniami.

Nietypowy mieszkaniec Antarktyki. Naukowcy zaobserwowali białego pingwina AFP