Magnesy i widokówki to jedne z tych pamiątek, które z wakacji przywozimy najczęściej. Wielu turystów daje się również skusić na zakup lokalnych przysmaków, by później, w domowym zaciszu, przywołać atmosferę lata.

Niektórzy urlopowicze decydują się jednak na pamiątki nierozerwalnie połączone z danym miejscem. Tak wracając z Andaluzji do bagażu pakują tamtejsze wachlarze, zaś z Wenecji przywożą najpopularniejsze tam maski karnawałowe. Wczasowiczów w Turcji i Grecji kuszą najczęściej niebieskie amulety, będące jednocześnie prawdziwym symbolem tych krajów. Jak się okazuje, niekiedy warto podziwiać je wyłącznie z daleka.

Tureckie oko proroka. Jest wszędzie, gdzie spojrzysz

Są piękne, to nie ulega wątpliwości. Niebieska głębia wręcz razi po oczach, a pamiątka, sama w sobie, wygląda raczej niewinnie. Spotkać można ją wszędzie - w sklepach, w hotelach, na lotniskach, a nawet w taksówkach czy autobusach. Gdziekolwiek nie spojrzysz, tam jest ono. Oko proroka.

Zdjęcie Tureckie oko proroka. Jest wszędzie, gdzie spojrzysz / 123RF/PICSEL

Oko proroka, czyli turecki "nazar boncuğu", jest najpopularniejszym prezentem, jaki można przywieźć z tureckich lub greckich wakacji. Turyści znajdą je pod najróżniejszymi postaciami: breloczków, wisiorków, biżuterii, zawieszek, łapaczy snów czy magnesów na lodówkę. Ale ich historia ma drugie dno.

Jakie znaczenie ma oko proroka? Ponura historia w tle

Zdjęcie Oko proroka bez trudu znajdziemy na targu / 123RF/PICSEL

Zgodnie z legendą, prorocze oko nawiązuje do historii Nazara, biednego chłopa z małej, położonej nad brzegiem morza wioski, którego znakiem szczególnym były wyłupiaste, kolorem zbliżone do barwy morza oczy.

Ludzie bardzo nie lubili jego przeszywającego, zazdrosnego, a wręcz nienawistnego spojrzenia, przypisując wszystkie złe koleje swojego losu niebieskim oczom Nazara. Kiedy w mieście rodziło się dziecko lub komuś zależało, aby konkretna historia zakończyła się powodzeniem, mawiano wówczas "Nazar değmesin", co miało znaczyć "ochroń przed złym spojrzeniem".

Zdjęcie Jakie znaczenie ma oko proroka? Ponura historia w tle / 123RF/PICSEL

Żaden mieszkaniec wioski, już od najmłodszych lat jego życia, nie darzył Nazara sympatią. Chłopiec wiódł więc życie samotnika. Jednak tylko do pewnego momentu. Kiedy w pobliżu wioski jeden ze statków kupieckich o mały włos nie roztrzaskał się na głazie zatopionym przy wybrzeżu, jeden z obserwatorów całego zajścia zaklął, żartując, że do wielkiego kamienia powinno się sprowadzić Nazara. Tylko on - czy raczej jego spojrzenie - miało być bowiem w stanie pokonać przeszkodę, zagrażającą wpływającym do portu statkom.

Żartu nie zrozumiał jednak jeden z gapiów, który rzeczywiście sprowadził Nazara w okolice głazu. A ten, skoro i tak nie miał nic lepszego do roboty, wszedł na brzeg i zrobił dokładnie to, o co go proszono. Po chwili słychać było już jedynie wielki huk, a kamień rozleciał się na małe kawałeczki. To dało początek popularnej dziś, wakacyjnej pamiątce. Ale o oku proroka obecnie myśli się w dwóch, zupełnie odmiennych kategoriach.

Czy można nosić oko proroka? Jedni je kochają, inni nienawidzą

Oko proroka, zgodnie z tureckimi wierzeniami, ma chronić przed złym, zawistnym i zazdrosnym spojrzeniem, a nawet ewentualnym rzuceniem na nas uroku. W Turcji, kiedy coś komuś pójdzie nie tak, mieszkańcy mówią bowiem, że "dotknął go Nazar". Niebieski amulet ma według nich skupiać w sobie wszelkie złe moce, które ktoś kieruje w naszą stronę.

Co się stanie jak pęknie oko proroka? O dziwo, jest to świetna wróżba. Turcy uważają bowiem, że pęknięte oko proroka spełniło swoją funkcję, do reszty pochłaniając kierowany w naszą stronę pech. Co więcej, ozdobę należy natychmiast wymienić. Tylko w ten sposób możliwe jest dalsze utrzymywanie zła z dala od swojego życia.

Zdjęcie Czy można nosić oko proroka? Jedni je kochają, inni nienawidzą / 123RF/PICSEL

"Nazar boncuğu" ma być skuteczny jednak wyłącznie wtedy, kiedy kupująca go osoba ma czyste intencje. Nie można kupić go samemu sobie. Trzeba go dostać lub komuś podarować. Tureckie babcie często mają wręczać swoim wnukom podobny prezent, wsuwając go do ich torby lub kieszeni przed ważnymi wydarzeniami. W ten sposób chcą chronić swoich najbliższych przed możliwymi, złymi wydarzeniami.

Przed czym chroni oko proroka? Uważaj, może być przyczyną pecha

Wiele osób uważa jednak, że popularne w Turcji i Grecji oko proroka w istocie jest jedną z najbardziej pechowych pamiątek z podróży. Może ono bowiem spowodować negatywne konsekwencje, kumulując w sobie złą energię, która po latach obróci się przeciwko właścicielowi przedmiotu. Wielu turystów podchodzi więc do zakupu niebieskiej pamiątki zachowawczo, obawiając się jej ewentualnego, złego wpływu na ich życie.

Niebieskie amulety, które zgodnie z tamtejszą kulturą mają być znakiem ochronnym, w rzeczywistości są nierozerwalnie powiązane z niebieskimi oczami Nazara, które przecież, zgodnie z legendą, były wyłącznie przyczyną pecha u każdego, kto je napotkał. Wiele osób wierzy więc, że niepozorna pamiątka może wnieść do ich życia wiele zła. Podobny zakup warto więc dobrze przemyśleć.

