Najbardziej świąteczne miasto w Europie. Doświadczysz tam magii świąt

Zdaniem specjalisty z platformy do rezerwacji podróży eSky najchętniej odwiedzanym miastem w okresie świątecznym przez ich użytkowników jest klimatyczny Londyn. W grudniu ulice przyozdabiane są licznymi światełkami, a bliscy udają się wspólnie na łyżwy i kakao. To jedno z najlepszych miast, w których można poczuć prawdziwego ducha gwiazdki.

Według naszych użytkowników bezapelacyjnym liderem europejskich podróży w okolicach świąt Bożego Narodzenia jest Londyn. Biorąc pod uwagę 10 najpopularniejszych kierunków, brytyjska stolica odpowiada za jedną czwartą (27 proc.) rezerwacji lotniczych wśród Polaków organizujących podróże na własną rękę. tłumaczy Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl

Boże Narodzenie to zdecydowanie magiczny okres, którego można doświadczyć w Londynie. Zimą turyści chętnie udają się na London Eye, czyli koło widokowe znajdujące się w dzielnicy Lambeth. Jest to atrakcja, która przyciąga do siebie przyjezdnych, gdyż pozwala zobaczyć wszelkie ozdoby świąteczne w całej okazałości.

Przygotowania do świąt w Londynie rozpoczynają się początkiem grudnia

W grudniu w Londynie warto także udać się na Winter Wonderland, czyli najbardziej świąteczne wydarzenie roku. Organizowane jest w Hyde Parku. Można tam znaleźć bożonarodzeniowe jarmarki, wesołe miasteczko, jedno z największych odkrytych lodowisk, występy i przedstawienia. To ciekawe miejsce zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, które mogą odwiedzić np. Krainę Świętego Mikołaja.

Londyn to ciekawy pomysł na spędzenie świąt

To ciekawe miasta na spędzenie Bożego Narodzenia. Polacy uwielbiają tam podróżować

Jak się okazuje, Polacy w grudniu nie tylko szukają tradycyjnych świąt. Zdaniem eksperta popularnością cieszy się również Hiszpania. Choć nie będzie towarzyszyć tam przyjezdnym śnieg, który nadaje świątecznego klimatu, to wciąż można spędzić tam wyjątkowe święta. To doskonała okazja na poznanie tamtejszej kultury i zapoznanie się z panującymi w Hiszpanii tradycjami.

Kolejne trzy pozycje zajęły hiszpańskie miasta – Alicante, Malaga i Teneryfa – których łączny udział w zestawieniu wynosi 33 proc. Czołówkę zamykają loty do miasta Luqa na Malcie, do którego poleci 8 proc. Polaków w okresie okołoświątecznym. wyjaśnia Deniz Rymkiewicz

Ekspert tłumaczy, że Polacy szukają zimą ciepła. Oprócz popularnego praktycznie o każdej porze roku Londynu, na popularności zyskują miasta, gdzie obecnie dzienna temperatura jest o 15-20 stopni wyższa niż w Polsce. Dodaje, że taki odpoczynek bardzo łatwo sobie zorganizować, przebierając w licznych ofertach linii lotniczych, które zaczynają się już od 520 zł od osoby za lot w dwie strony.

Ulica Calle Marques de Larios ozdobiona dekoracjami świątecznymi w Maladze, Hiszpania

Na co należy przygotować się, lecąc do Hiszpanii w grudniu? Przede wszystkim warto przyłączyć się do popularnej świątecznej loterii “El Gordo”, która odbywa się 22 grudnia i jest ważnym wydarzeniem dla lokalnych mieszkańców, gdyż jest to symbol rozpoczęcia gwiazdkowego sezonu.

Warto mieć na uwadze, że mieszkańcy Hiszpanii podczas Wigilii spożywają potrawy mięsne. Na stole znajdziemy tradycyjne potrawy, ryby lub owoce morza. Jednak nie należy być zaskoczonym, gdy ktoś spróbuje się z nami podzielić "turron”, czyli rodzajem nugatu. W tamtejszej kulturze pełni formę opłatka. Co ciekawe, prezenty dopiero wręczane są 6 stycznia, czyli na Święto Trzech Króli.

Klif Los Gigantes Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa

Tradycyjne święta za rozsądną cenę. Gdzie najlepiej udać się na weekend?

Osoby, które nie przepadają za wyższą temperaturą mogą udać się w chłodniejsze rejony. Polacy mają kilka swoich ulubionych miast w 2023 roku, w których doświadczają pełnej okazałości bożonarodzeniowego klimatu.

Widzimy także, że Polacy rezerwujący swoje podróże samodzielnie równie chętnie przyglądają się wyjazdom do Paryża, Rzymu, Barcelony, Mediolanu i Oslo. W tym przypadku mamy do czynienia z mieszanką południowych akcentów z prawdziwym zimowym klimatem panującym w norweskiej stolicy. Z kolei ceny biletów lotniczych tam i z powrotem do wspomnianych destynacji wahają się od 300 zł (Oslo) do 625 zł (Barcelona). wyjaśnia Deniz Rymkiewicz

Ekspert dodaje, że na ogół okres Bożego Narodzenia to świetna okazja do tego, by doświadczyć atmosfery Świąt za granicą. Jak widać, do tego nie trzeba nawet rezerwować bardzo dalekich podróży. Wyjaśnia, że z jednej strony w Europie mamy barwne świąteczne jarmarki, pyszne lokalne potrawy i wiele miejskich atrakcji, co idealnie nadaje się na krótki city break w Londynie czy Oslo. Z drugiej zaś możemy to połączyć z możliwością spędzania czasu na zewnątrz bez konieczności zakładania ciepłych zimowych ubrań.

Polacy chętnie udają się na Boże Narodzenie nawet do Paryża

