Jak ogłosił Park Narodowy Jaskini Mamuciej, tamtejsi badacze dokonali niezwykłego odkrycia. Okazuje się, że najdłuższa jaskinia na świecie jest jeszcze dłuższa niż sądzono.

Dotychczas myślano, że korytarze jaskini mają ponad 660 kilometrów. Naukowcy z Cave Research Foundation na skutek eksploracji jaskini odkryli nowe korytarze o łącznej długości ok. 8 mil - czyli ponad 12 kilometrów. O wynikach badań poinformowali w poście na Facebooku.

"Jeśli chodzi o odkrycia w Jaskini Mamuciej, końca nie widać!"

- zakończyli obiecująco administratorzy profilu.

Jaskinia Mamucia. Największa jaskinia na świecie

Zdjęcie Jaskinia znajduje się na terenie parku narodowego / Gary Berdeaux/MCT/Tribune News Service via Getty Images / Getty Images

Jaskinia Mamucia (Mammoth Cave System) znajduje się na terenie Parku Narodowego Jaskini Mamuciej w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, ok. 160 km na południe od Louisville. Nazywana jest jednym z cudów Półkuli Zachodniej. Pierwszy zapis o "wielkiej jaskini" pochodzi z 1798 roku, ale dzięki śladom stóp oraz mumiom, a także pozostałościom prostych narzędzi, wiadomo, że w erze prekolumbijskiej zamieszkiwali ją rdzenni mieszkańcy Ameryki. Od 1969 roku jest okrzyknięta najdłuższą jaskinią świata. W 1941 roku założono na jej terenie Park Narodowy Jaskini Mamuciej, który w 1981 roku znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W Jaskini Mamuciej znajduje się ponad 200 gatunków zwierząt. Nie ma jednak nic wspólnego z mamutem - nazwa pochodzi od imponujących rozmiarów jaskini, przejść dużej szerokości i długości. Nigdy nie znaleziono tam jednak skamieniałości mamuta włochatego.

Zdjęcie Jaskinia Mamucia jest najdłuższą jaskinią na świecie / Picsel / 123RF/PICSEL

Można tam za to spotkać różne gatunki nietoperzy (m. in. nocek duży, nocek indyjski czy nocek szary), raków i owadów. Jaskinia jest też domem dla ślepczyka jaskiniowego, zwanego też śleporybem, śleporybkiem Jordana i ślepczykiem - niewidomej formy ryby jaskiniowej, wyjątkowego gatunku, którego badacze do dziś nie potrafią jednoznacznie sklasyfikować.

W jednym z jej szybów znajduje się podziemne jezioro, tunele są także poprzecinane dwiema rzekami. Największą z nich jest Echo River, która ma między 6 a 18 metrów szerokości, a w najgłębszym punkcie jest głęboka nawet na 8 m.

Zwiedzanie Jaskini Mamuciej. Rodzice mogą mieć problem

Jaskinia Mamucia to bardzo popularne miejsce wśród turystów - chętnie zwiedzają ją wycieczki szkolne i inne grupy zorganizowane. Rocznie Park Narodowy Jaskini Mamuciej odwiedzany jest przez niemal 2 miliony turystów. Zwiedzający mogą zwiedzać jaskinię na trasach o łącznej długości ok. 19 kilometrów - są to korytarze znajdujące się na pięciu poziomach, dochodzących nawet do 110 metrów pod powierzchnią.

Zwiedzanie jaskini z małymi dziećmi może być kłopotliwe. Jak informują władze Parku Narodowego Jaskini Mamuciej, ze względów bezpieczeństwa do jaskini nie wolno wprowadzać dziecięcych wózków oraz nosidełek w formie "plecaków". Dozwolone są natomiast nosidełka przednie.

Zdjęcie Do największej jaskini świata nie wolno wprowadzać wózków dziecięcych / Picsel / 123RF/PICSEL

Ponadto zabronione jest posiadanie plecaków ze stelażem, który jest wyższy niż ramiona lub plecaków trekkingowych, których długość sięga poniżej bioder.

Nie wolno również fotografować przy użyciu lampy błyskowej oraz wnosić statywu. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt.

Najdłuższe jaskinie w Polsce

Jaskinia Mamucia jest zdecydowaną liderką w rankingu najdłuższych jaskiń świata. Kolejne w rankingu to: Sistema Sac Actun z Meksyku (376,7 km), Jaskinia Jewel położona w USA, w Dakocie Południowej (335,5 km), Sistema Ox Bel Ha z Meksyku (318 km), Shuanghedong z Chin (283,2 km) oraz Jaskinia Optymistyczna na Ukrainie (257 km), która jest jednocześnie największą jaskinią w Europie.

Jak wyglądają przy tym najdłuższe jaskinie w Polsce? W porównaniu do najdłuższych jaskiń na świecie, które mają kilkaset kilometrów, polskie rekordzistki wydają się wręcz symboliczne - najdłuższa jest Jaskinia Wielka Śnieżna w Tatrach Zachodnich, w okolicy Małołączniaka. To połączony system pięciu jaskiń: Śnieżnej, Wielkiej Litworowej, nad Kotlinami, Jasny Awem oraz Wilczej. Całość ma ponad 23 kilometry długości i 824 metry głębokości.

Inne polskie długie jaskinie również znajdują się w Tatrach Zachodnich. To Śnieżna Studnia (13,6 km), Wysoka - Za Siedmiu Progami (11,7 km), Miętusia (10,7 km) oraz Bańdzioch Kominiarski (10 km). Do tych jaskiń tatrzańskich mogą wchodzić wyłącznie osoby z uprawnieniami, przeszkolone i członkowie klubów taternictwa jaskiniowego.

