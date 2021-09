Kurs przedmałżeński, podczas którego przyszli małżonkowie mają poznać prawa i obowiązki życia w małżeństwie, podjąć tematy komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz planowania rodziny, realizowany jest w różnej formie. Czasem są to kursy weekendowe, najczęściej jest to seria kilku (do dziesięciu) spotkań oraz obowiązkowe konsultacje w poradni rodzinnej.

Dominikanie ostrzegają przed kupowaniem zaświadczeń z kursu

Dominikanie z Gdańska opublikowali post na Facebooku, w którym ujawniają, że od miesięcy trwa proceder sprzedawania fałszywych zaświadczeń o odbytym kursie przedmałżeńskim:

"Z przykrością informujemy, że od wielu miesięcy trwa proceder sprzedawania przez internet fałszywych dokumentów, na których widnieją podrobione pieczęcie naszego klasztoru, parafii oraz imienna pieczęć proboszcza, a także sfałszowane podpisy dominikanów".

Zakonnicy podkreślili w poście, że chodzi o zaświadczenia o kursie przedmałżeńskim oraz tych, z poradni rodzinnej:

"Dokumenty dotyczą rzekomo odbytych kursów przygotowujących do celebrowania przyjęcia sakramentu małżeństwa: zaświadczenie z odbycia kursu przedmałżeńskiego oraz zaświadczeń z poradni rodzinnej".

Dominikanie przypomnieli również, że takie działanie jest przestępstwem i w wypadku wykrycia takiego procederu są zobowiązani do zawiadamiania policji.

"Trudno nam także przyjąć, że narzeczeni przygotowujący się do złożenia małżeńskiej przysięgi uczciwości sami posługują się nieuczciwymi metodami"

- podsumowują wpis gdańscy zakonnicy.

Jakie są skutki użycia sfałszowanego dokumentu?

Podrabianie dokumentu jest przestępstwem, za które można usłyszeć wyrok nawet do pięciu lat więzienia. Mówi o tym art. 270 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W związku z tym, jak podkreśla w wypowiedzi dla trójmiasto.pl o. Michał Osek OP, przeor gdańskiego klasztoru dominikanów, "każda parafia, gdzie posługiwano się fałszywymi dokumentami jest zobowiązana do zawiadomienia policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

Czy ślub z fałszywymi dokumentami jest ważny?

Czy ślub zawarty przez parę, która wykorzystała sfałszowane dokumenty poświadczające odbycie kursu jest ważny?

Według Kodeksu prawa kanonicznego ślub jest ważny, a wykorzystanie podrobionych dokumentów nie jest przesłanką do jego unieważnienia.

Jak wygląda przygotowanie do ślubu kościelnego?

Od 1 czerwca 2020 roku zostały wprowadzone nowe zasady przygotowania przyszłych małżonków do zawarcia ślubu. Mówi o tym dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski na temat przeprowadzania rozmów z narzeczonymi.

Jak czytamy w komunikacie Katolickiej Agencji Informacyjnej, zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w parafii należy nie później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem. Wtedy też para powinna dowiedzieć się od księdza o dokumentach, które należy przygotować oraz ustalić wspólnie termin sporządzenia tzw. protokołu przedślubnego.

Jak wygląda tworzenie takiego protokołu? "Każdy z narzeczonych będzie rozmawiał z księdzem osobno. Ma to sprzyjać szczerości odpowiedzi. Ponadto narzeczeni przed udzieleniem ślubu nie będą już odpowiadać "tak" lub "nie" na niektóre z pytań zadawanych w trakcie badania kanoniczno-duszpasterskiego. Dokładniej będą weryfikowane okoliczności, które mogłyby prowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa" - czytamy na stronie KAI.

"Każda parafia, gdzie posługiwano się fałszywymi dokumentami jest zobowiązana do zawiadomienia policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa"

