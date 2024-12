Masz trochę wolnego czasu i chcesz naładować baterie? Nie czekaj do wakacyjnego urlopu. Pobyt w uzdrowisku to kapitalny sposób na odpoczynek i poprawę samopoczucia w otoczeniu kojącej przyrody i specyficznego mikroklimatu. Gdzie wybrać się zimą? Pozwól się oczarować kameralnej atmosferze Połczyna-Zdroju.

Połczyn-Zdrój chwali się ponad 300-letnią historią leczenia rozmaitych schorzeń, do czego wykorzystywane są naturalne skarby rejonu. Zaliczają się do nich aktywne borowiny i solanki, wykorzystywane między innymi do kąpieli i inhalacji. Do dyspozycji kuracjuszy są baseny, sauny i grota solna. Tutejsze sanatoria specjalizują się w leczeniu chorób układu nerwowego, reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, osteoporozy oraz otyłości.