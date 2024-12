Zmiana przepisów dotyczących granic administracyjnych miast oraz redefinicja granic morskich miały kluczowy wpływ na rozmiar i charakter terytorium Gdańska. W wyniku nowych regulacji, które umożliwiły włączenie do granic miasta wód Zatoki Gdańskiej i rozszerzenie obszaru do linii podstawowej morza terytorialnego, miasto znacząco powiększyło swoją powierzchnię . Dzięki temu stało się największym w Polsce.

To przełomowe posunięcie nie tylko zmienia statystyki, ale także otwiera przed miastem nowe możliwości rozwoju. Dla mieszkańców Pomorza oraz potencjalnych inwestorów oznacza to szereg korzyści, takich jak możliwość wykorzystania nowych terenów pod zabudowę, rozwój infrastruktury czy poprawę dostępu do zasobów naturalnych. Jednak ta zmiana wiąże się także z nowymi wyzwaniami, takimi jak konieczność zarządzania rozległym obszarem, czy koordynowania działań na nowych terenach.