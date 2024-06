Nowa wieża widokowa w Wałbrzychu mierzy 37,5 metra wysokości i powstała na wysokości 498 m n.p.m przy schronisku PTTK Harcówka. Projekt budowli stworzyła Joanna Styrylska z pracowni ISBA Grupa Projektowa, a za wykonanie odpowiadała firma Heli Factor. Konstrukcja ma charakterystyczny sześciokątny kształt, nawiązujący do przemysłowej historii miasta oraz wież chłodniczych stosowanych dawniej w kopalniach węgla. Wieża składa się z sześciu tarasów widokowych, które jednocześnie mogą pomieścić aż 630 osób. Stamtąd turyści mogą podziwiać panoramę kilku dzielnic, okoliczne miejscowości i wzgórza, a także szczyty pobliskich gór w tym Chełmiec oraz Dzikowiec Wielki.



Budowa wieży trwała od początku 2023 roku i kosztowała ponad 10 mln zł. Została ona dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.



Oryginalna architektura wieży, pokryta z zewnątrz siatką z blachy kortenowskiej, nadaje jej rdzawy kolor. Jak tłumaczył prezydent miasta, Roman Szełemej podczas konferencji prasowej, zastosowanie takiego materiału jest powiązane z historią miasta i ma nawiązywać do górniczych tradycji Wałbrzycha.



Pomimo tych intencji, nowa inwestycja wzbudziła mieszane uczucia, zarówno wśród mieszkańców, jak i internautów. Niektórzy porównują ją do wieży kontroli lotów lub strażnicy więziennej, a także do gigantycznej, zardzewiałej dżdżownicy.