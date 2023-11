Spis treści: 01 Kowno. Zabytkowa perła Litwy

Lista UNESCO jako inspiracja do planowania podróży? Dlaczego nie! Zwłaszcza, że w tym roku trafiły na nią 42 nowe lokalizacje z całego świata. Nie brakuje wśród nich zabytków z Europy. Starożytna rzymska świątynia, najstarsze planetarium na świecie, a może spacer szlakiem modernistycznej zabudowy? Jeśli po głowie chodzi wam wycieczka po Starym Kontynencie, warto przyjrzeć się bliżej tym miejscom. Poniżej prezentujemy wybranych 5 miejsc z Europy, które trafiły na listę.

Kowno. Zabytkowa perła Litwy

Zdjęcie Kowno to prawdziwa architektoniczna perełka Litwy / 123RF/PICSEL

- Dziś w mieście nowoczesność przeplata się z historią. Kowno zachwyca uliczkami przepełnionymi starymi kamienicami, klimatycznymi kawiarenkami i stylowymi butikami, będąc jednocześnie miastem nietypowych muzeów i wiekowych zabytków - relacjonowała na łamach Interii dziennikarka Aleksandra Tokarz.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafiła modernistyczna zabudowa Kowna z lat 1919 - 1939. Za flagowe obiekty wspomnianej architektury uznaje się budynek Poczty Głównej, kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego. Wpis na listę zobowiązuje - zabytki muszą być objęte szczególną ochroną. To już kolejne miejsca na Litwie, które trafiły na listę. Widnieją na niej również starówka w Wilnie, Mierzeja Kurońska i południk Struvego.

Kowno leży nad Wilią, która uchodzi tu do największej rzeki na Litwie - Niemna. Do 1918 roku było to miasto graniczne - położona na lewym brzegu część należała do Królestwa Polskiego.

- Kowno, z punktu widzenia osoby mieszkającej na co dzień w dużym mieście, jest raczej spokojną miejscowością, w której nie doświadczymy natłoku ludzi. Urlop w tym miejscu docenią więc szczególnie ci, którzy marzą o odpoczynku od zgiełku dnia codziennego. (...) Tak spokojnych, a jednocześnie czystych, zielonych, pełnych historii, ale również nowoczesnych i otwartych na turystów miejsc w Europie jest naprawdę niewiele - oceniła Aleksandra Tokarz.

Kuldyga. Mały, wielki skarb Łotwy

Zdjęcie Kuldyga zachwyca urokliwą architekturą / 123RF/PICSEL

Z Litwy przenosimy się do naszych kolejnych sąsiadów. W zachodniej części Łotwy znajduje się niewielkie miasteczko Kuldyga. Komitet UNESCO nie bez powodu zdecydował o umieszczeniu tego miejsca na liście. To dobrze zachowany przykład tradycyjnej miejskiej osady, która od XVI do XVIII wieku przekształcała się z niewielkiej wioski w ważny ośrodek administracyjny w Księstwie Kurlandii i Semigalii. W Kuldzydze zobaczycie świetnie zachowany układ ulic z tamtych czasów i tradycyjną architekturę z bali.

Zdjęcie Rzeka płynąca między domami w Kuldzydze (Łotwa) / 123RF/PICSEL

Spacerując w gąszczu wąskich uliczek i asyście drewnianej zabudowy można się poczuć, jak w trakcie podróży do przeszłości. To jednak nie jedyna propozycja dla turystów. Kuldyga to miasto, w którym znajduje się najszerszy wodospad w Europie. Szerokość wodospadu Ventas Rumba jest zmienna i zależy od ilości wody w Windawie. Można go podziwiać z punktu widokowego lub ceglanego mostu z XIX wieku.

Jeden z najpiękniejszych zabytków starożytności. Zobaczysz go we Francji

Zdjęcie Maison Carrée. Starożytna rzymska świątynia znajduje się we francuskim Nimes / 123RF/PICSEL

A teraz przenosimy się do Francji, a konkretnie do Oksytanii. Jeśli planujecie zwiedzić ten urokliwy zakątek, w swoich planach warto uwzględnić miejscowość Nîmes. To właśnie w niej znajduje się jeden z najwspanialszych zabytków starożytności: Maison Carrée. To starożytna rzymska świątynia poświęcona Gajuszowi i Lucjuszowi, synom Marka Agrypy i przybranym wnukom Oktawiana Augusta. Na przestrzeni wieków obiekt pełnił rozmaite funkcje, w tym prywatnej rezydencji, domu konsularnego, kościoła czy siedziby pierwszej prefektury regionu Gard.

Obiekt należy do jednej z najlepiej zachowanych świątyń rzymskich. Posiada portyk opierający się na sześciu kolumnach w stylu korynckim, a sporych rozmiarów drzwi prowadzą do niezbyt dużego wnętrza, w którym nie ma okien.

Maison Carrée w 1840 roku posiada status pomnika historii w kategorii classé (zabytek o krajowym znaczeniu). Ze względu na wręcz idealny stan zachowania, świątynia w Nimes od czasów renesansu była źródłem inspiracji dla architektów poszukujących klasycznych wzorów. Może i was zainspiruje do odwiedzin?

Malownicze wioski w Grecji

Instagram Post Rozwiń

W 2023 roku na listę UNESCO trafiły również malownicze wioski w regionie Zajori w greckich górach Pindos. Niewielkie kamienne obiekty rozciągają się wzdłuż zachodnich zboczy północnej części wspomnianych gór.

- Tradycyjne wioski powstawały zazwyczaj wokół centralnego placu z platanem. Otoczone lasami, były utrzymywane przez lokalne społeczności. Kamienne wioski są przykładem tradycyjnej architektury dostosowanej do górskiej topografii. Sieć kamiennych mostów, kamiennych brukowanych ścieżek i kamiennych schodów łączących wioski tworzyła system, który służył jako jednostka polityczna i społeczna, łącząca społeczności dorzecza rzeki Voïdomatis - czytamy na stronie UNESCO.

Instagram Post Rozwiń

Najstarszy taki obiekt na świecie. Znajduje się w Holandii

Na listę UNESCO trafiło również Planetarium Eise Eisinga, które znajduje się w mieście Franeker w Holandii. Obiekt powstał w latach 1774-1781 i jest najstarszym tego typu miejscem na świecie. Co ciekawe, holenderski astronom amator wbudował je w sufit swojego domu. Od momentu wpisu na listę UNESCO, zabytek przeżywa prawdziwe oblężenie. W środku można zobaczyć ruchomy model Układu Słonecznego, który napędza mechanizm zegarowy. Będziecie w najbliższym czasie w Holandii? Jeśli znajdziecie czas, warto umieścić to miejsce na liście miejsc do zobaczenia.

Instagram Post Rozwiń

Nowe obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO z Europy

A tak prezentuje się pełna lista miejsc w Europie, które w 2023 roku trafiły na listę UNESCO:

Francja. Górskie pasmo Pitons du Carbet na Martynice, wulkany i lasy na górze Pelée,

Niemcy. Średniowieczne dziedzictwo żydowskie w Erfurcie,

Dania. Pierścieniowe fortece z epoki Wikingów,

Hiszpania. Prehistoryczne miejsca na Minorce,

Czechy. Miasto Žatec i tradycje związane z uprawą chmielu,

Włochy. Jaskinie i ewaporatowe formacje krasowe w Apeninach Północnych,

Rosja. Obserwatorium astronomiczne Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego.

Komitet UNESCO w trakcie obrad, które miały miejsce we wrześniu, podjął decyzję o wzmożonej ochronie zabytków w Ukrainie.

- W związku z zagrożeniami wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę, na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu wpisano Sobór Mądrości Bożej wraz z budowlami klasztornymi i Ławrę Peczerską w Kijowie oraz Zespół staromiejski Lwowa - czytamy w komunikacie UNESCO.

