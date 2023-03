Nowe udogodnienie dla turystów nad Bałtykiem. Poszerzą i zbudują nową plażę

Plaża w Rewie cieszy się popularnością z kilku powodów. Z jednej strony przylega do Zatoki Puckiej. Woda jest tam płytka i ciepła, a to sprawia, że żwirkowa plaża miejska jest doskonałym miejscem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Z drugiej przylega do Zatoki Gdańskiej, która charakteryzuje się przejrzystą, jednak nieco chłodniejszą wodą. Turyści, odwiedzając cypel, który łączy obie zatoki, mogą liczyć na dużą różnorodność.

Zgodnie z zapowiedziami Magdaleny Kierzkowskiej, rzeczniczki Urzędu Morskiego Gdyni turyści jeszcze w te wakacje będą mogli cieszyć się większą przestrzenią plaży w Rewie, a nieco później, będą mogli skorzystać z zupełnie nowej plaży.

Jeszcze przed wakacjami, istniejąca plaża w Rewie zostanie poszerzona w ramach prac, prowadzonych na torze podejściowym do gdyńskiego portu. Powstanie także zupełnie nowa plaża, w miejscu, gdzie dotychczas jej nie było zacytował rzeczniczkę portal Radio Zet.

Jeszcze przed wakacjami poszerzona będzie plaża w Rewie

W maju tego roku rozpoczną się prace przygotowawcze do poszerzenia plaży w Rewie, a dokładniej jej fragmentu od Cypla Redłowskiego do molo. Proces ten nosi nazwę refulacji i polega na przetransportowaniu piasku z dna morza lub innego akwenu na plażę i następnym rozgarnięciu go przez maszyny budowlane. Poszerzenie plaży w Rewie, będzie trwało około 2 tygodnie i rozpocznie się 1 czerwca. Planowany dzień zakończenia prac to 15 czerwca. Po refulacji piaskiem pochodzącym z dna Bałtyku plaża ma mieć szerokość od 45 do 50 metrów.

Podczas refulacji, z końcówki rurociągu lądowego wysypuje się mieszanina wodno-piaskowa, po czym woda spływa z powrotem do morza, natomiast piasek będzie odkładał się na plaży cytuje Magdalenę Kierzkowską portal Radio Zet.

Rzeczniczka zapewnia, że prace zostaną zorganizowane w taki sposób, aby "spowodować najmniej uciążliwości z tego tytułu". Chodzi przede wszystkim o hałas, który generuje pracujący sprzęt lądowy na plaży. Jednocześnie dodaje, że pogłębiarka, która będzie pobierała piasek z dna morza, generuje minimalny hałas.

Na czas prac na Plaży w Rewie zostanie ułożony rurociąg. Z myślą o turystach odwiedzających plażę przed sezonem, a także mieszkańcach miejscowości zamontowane zostaną trzy przejścia nad rurociągiem. Będą znajdować się co około 200 metrów. Takie rozwiązanie ma zapewnić bezpieczne poruszanie się po plaży.

Już niedługo powstanie zupełnie nowa plaża nad Bałtykiem

Okazuje się, że po zakończeniu refulacji plaży miejskiej w tej malowniczej miejscowości powstanie również zupełnie nowa plaża, która będzie rozciągała się od molo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka. Obecnie na tym odcinku nie ma żadnej plaży. Jak informuje rzeczniczka Urzędu Morskiego Gdyni, do refulacji nowej plaży zostanie wykorzystany ten sam rurociąg.

Jak twierdzi rzeczniczka Urzędu Morskiego Gdyni:

"W połowie lipca cały odcinek plaży od cypla Rewskiego w kierunku Rezerwatu Beka powinien być zakończony".

Mimo że refulacja plaży z pewnością podniesie walory turystyczne miejscowości Rewa, jej właściwym celem jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. Szeroka i wysoka plaża skutecznie oddala miejsce rozbijania się fal o brzeg. Takie rozwiązanie wzmacnia ochronę brzegu, a w szczególności zabudowań i infrastruktury znajdującej się przy plaży.

