Nowy hit wśród turystów: Beskid Wyspowy i Sądecki. Czym kuszą?

Beskid Sądecki i Wyspowy: co to za góry?

Beskid Sądecki to część Beskidów Zachodnich, przynależnych do pasma zachodnich Karpat. W granicach naszego kraju ciągnie się na powierzchni 670 km kwadratowych. Beskid Zachodni to przestrzeń pomiędzy Dunajcem a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką. Na tę część Beskidów składają się trzy pasma górskie: Jaworzyny, Radziejowej oraz Góry Leluchowskie. Tu na wysokość 1266 metrów nad poziomem morza wznosi się Radziejowa — najwyższa góra w tej formacji. W tym rejonie znajdziemy wiele rezerwatów przyrody, w tym Popradzki Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 "Ostoja Popradzka".

Beskid Wyspowy, usytuowany pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką, jest mniej znany od swojego Zachodniego imiennika, dzięki czemu możemy liczyć na brak tłoku na szlakach i możliwość obcowania z przyrodą niemalże w samotności. Nazwa tego pasma bierze się ze specyficznej budowy geologicznej regionu - szczyty występują tu pojedynczo, w sporych odległościach od siebie. Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest Mogielica, wznosi się na 1170 metry.



Piękne widoki od Beskidomaniaków

Na grupie zrzeszającej fanów Beskidów - "Beskidomaniakach" - znajdziemy wiele przykładów wspaniałych widoków, jakie można zaobserwować w czasie wycieczek po Beskidzie Zachodnim i Wyspowym. Zdjęcia często zapierają dech w piersiach.



"Trafiła mi się miła odmiana, zazwyczaj włóczę się w samotności, ale tym razem na szlak wyruszyłem z ekipą Viva la Survival. Wspólnie wybraliśmy się na wiosenno-zimową wycieczkę na Baranią Górę. Na początku szlaku mieliśmy wiosnę, ale im wchodziliśmy wyżej tym robiło się przyjemniej. W szczytowych partiach góry dało się nawet poczuć zimę, a jak wszyscy wiemy nie jest to takie proste w styczniu" - opisuje swoją wyprawę Światosław.



"Całkowicie zamglona Ochodzita w Koniakowie. Dosłownie na 15 minut słońce zaczęło się przebijać przez niewielką szparę" - pisze Grzegorz.



Gdzie w Beskidy? Tu warto zajrzeć

Podróżując po Beskidzie Wyspowym z pewnością warto zatrzymać się w takich miejscach jak Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, Schronisko PTTK na Kudłaczach, Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny na Śnieżnicy, Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa "Lubogoszcz". A czasie lata działa tu również baza namiotowa Polana Wały pod Krzystonowem.

Tymczasem Bacówka pod Bereśnikiem, Schronisko PTTK na Przehybie, Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej, Bacówka PTTK nad Wierchomlą, Schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej, Chata Górska Cyrla, Chatka pod Niemcową, Chata na Magórach, Chata Wątorówka na Obidzy, Stanica Harcerska w Kosarzyskach to doskonale bazy dla turystów zwiedzających Beskid Zachodni.





