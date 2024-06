Lanckorona to niewielka wieś, która jest określana mianem "Miasta Aniołów" To tutaj znajduje się jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce. Stromy rynek zyskał nawet określenie "żywy skansen" Malownicza wieś jest położona na zboczach Góry Lanckorońskiej, na której znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku

Do jednej z najbardziej urokliwych wsi w Polsce przylgnęło określenie "Miasto Aniołów". Lanckorońskie Anioły można kupić tu niemal na każdym kroku - czy to w galeriach, czy to w sklepach. Co więcej, każdego roku w połowie grudnia odbywa się tu Festiwal Aniołów. W programie znajdują się m.in. jarmark na rynku, wernisaże czy koncerty. "Sielsko, anielsko"? A jakżeby inaczej. Miejscowość słynie jednak nie tylko ze względu na wspomniane anioły - popularne są tu również wyroby ceramiczne.