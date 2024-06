Włochy to kraj miłośników kawy, jednak zamawianie jej może być nieco skomplikowane dla nowicjuszy.



Zamawiając kawę, czyli "un caffè", otrzymamy małe, mocne espresso. Jeśli więc mamy ochotę na kawę z mlekiem, musimy pamiętać o kilku zasadach.



Caffè latte, czyli kawa z dużą ilością spienionego mleka, potocznie nazywana jest przez Polaków po prostu latte. Słowo to w języku włoskim oznacza "mleko", dlatego nie zdziwmy się, gdy zamiast kawy z pianką dostaniemy szklankę mleka. Z tego powodu składając zamówienie we włoskim barze, pamiętajmy, by zamówić "caffè latte".



Inną popularną gafą, popełnianą przez turystów, jest zamawianie cappuccino po południu. Według włoskiego zwyczaju pije się je do śniadania, które w większości Włoch spożywa się na słodko (wyjątek stanowią regiony przy północnej granicy kraju). Mimo że w turystycznym miejscach nie powinniśmy mieć problemu z dostaniem cappuccino po południu, w mniejszych miasteczkach może wywołać to zdziwienie u lokalnych mieszkańców.



Pamiętajmy też, że zamawiając mrożoną kawę, dostaniemy espresso z lodem.