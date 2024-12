Czym właściwie są bieguny zimna? Oto najzimniejsze miejsca na Ziemi

Biegun zimna to miejsce na danej półkuli, w którym odnotowano najniższą temperaturę w historii pomiarów. Na półkuli południowej rekord ten należy do Antarktydy, gdzie 10 sierpnia 2010 roku zanotowano -93,2 st. C. Na półkuli północnej ekstremalne mrozy wystąpiły w okolicach wioski Tomtor na Syberii, gdzie 14 stycznia 2004 roku termometry wskazały -72,2 st. C.

W Polsce termin biegun zimna odnosi się do regionów, miast, czy też wsi słynących z wyjątkowo niskich temperatur. Sprawdźmy, które miejsca zasługują na to miano.



Suwalszczyzna polskim biegunem zimna? Ta wieś nosi miano "polskiej Syberii"

Za najchłodniejsze miejsce w Polsce często uważane są Suwałki. W styczniu 1987 roku średnia miesięczna temperatura wyniosła tam -15,5 st. C., co stanowiło wówczas rekord w skali kraju.



Suwałki oraz ich okolice są szczególnie narażona na napływ arktycznych i kontynentalnych mas powietrza, które przynoszą wyjątkowo mroźne zimy. To one sprawiają, że obszar ten, poza terenami górskimi, jest jednym z najchłodniejszych w Polsce.

Jeszcze zimniejszym miejscem są Wiżajny, niewielka wieś położona niedaleko Suwałk. Zimą 1939/40 roku odnotowano tam aż - 42 st. C, co przyniosło Wiżajnom miano "polskiej Syberii". W kolejnych dekadach region ten również doświadczał ekstremalnych mrozów - w 1950 roku temperatura spadła tam do -35,5 st. C. Dawniej zimy w tej okolicy były tak długie, że mrozy utrzymywały się nawet do czerwca. Choć klimat na Suwalszczyźnie nieco się ocieplił, Wiżajny wciąż pozostają jednym z najzimniejszych miejsc w Polsce.

Badacze nie mają wątpliwości. Oto najzimniejszy punkt Polski

Choć Suwałki i Wiżajny są polskimi symbolami zimna, badania realizowane pod kierownictwem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wskazują na Tatry jako miejsce o rekordowo niskich temperaturach. Jak sprawdzili badacze, w Litworowym Kotle, położonym w masywie Czerwonych Wierchów, zimą temperatura może spadać nawet do -50 st. C.

Litworowy Kocioł przypomina naturalną studnię, w której gromadzi się zimne powietrze. Dzięki specyficznemu ukształtowaniu terenu temperatura w tym miejscu może być nawet kilkanaście stopni niższa niż w pobliskich dolinach. Nawet latem Litworowy Kocioł potrafi zaskoczyć - w lipcu 2022 roku odnotowano tam -5,7 st. C., co jest rzadkim wynikiem w skali całego kraju.

"Mała Syberia" w Sudetach. Odnotowano tam -36,6 st. C.

Nie można mówić o polskich biegunach zimna, nie wspominając o Hali Izerskiej. Ta malownicza polana, leżąca na wysokości 850 m n.p.m. w Górach Izerskich, zyskała miano "małej Syberii", a to z uwagi na specyficzny mikroklimat, jaki tam panuje. W 1996 roku odnotowano tam -36,6 st. C.

Wyjątkowo intensywny mróz na Hali Izerskiej to wynik tzw. inwersji temperatury. W nocy chłodne powietrze spływa ze zboczy gór w dół doliny i zatrzymuje się na polanie, gdzie brakuje wiatru, który mógłby je rozwiać. Efekt? Niesamowicie mroźne poranki i wieczory, które są znakiem rozpoznawczym tego regionu. Nawet latem notowane są tam ujemne temperatury powietrza.

Rekordy mrozu w Polsce. W tym mieście odnotowano rekord zimna

Jeśli chodzi o miasta, historyczny rekord zimna w Polsce należy do Żywca, gdzie w 1929 roku odnotowano -40,6 st. C.



Współczesne zimy są jednak znacznie łagodniejsze, choć wciąż zdarzają się ekstremalne przypadki. Przykładowo w 2017 roku torfowisko Puścizna Rękowiańska w Małopolsce odnotowało temperaturę -38,9 st. C. Niewiele wcześniej, w Kotlinie Orawskiej zarejestrowano -37,7 st. C.

Jak widać, w Polsce wciąż możemy trafić na prawdziwie arktyczne warunki.

